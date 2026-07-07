Muere a los 37 años Lauren Bennett, cantante de 'Party Rock Anthem' con LMFAO, y miembro del grupo G.R.L.

Lauren Bennett, una de las integrantes del grupo británico G.R.L., ha fallecido, sin que se sepa todavía la causa de su muerte

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Lauren Bennett, integrante del grupo femenino G.R.L. y artista invitada en el éxito mundial de LMFAO 'Party Rock Anthem', ha fallecido a los 37 años. "Con gran tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra querida Lauren", escribió el grupo en su página de Instagram. "Tenemos el corazón destrozado y no podemos expresar con palabras lo mucho que significaba para nosotros", han añadido.

"Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó muchas vidas, y la extrañaremos profundamente y la amaremos por siempre. Descansa en paz, dulce Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones" han concluido Natasha Slayton, Emmalyn Estrada y Paula van Oppen, que han firmado la esquela como "sus chicas".

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El fallecimiento de esta cantante ha causado una gran conmoción en Reino Unido, si bien todavía no se ha especificado la causa de la muerte.

Lauren tenía una hija pequeña llamada Harlow, fruto de su relación con el actor, bailarín y coreógrafo estadounidense Kenny Wormald, de la que solía presumir en sus redes sociales. En su cuenta, algo abandonada, Bennett publicó por última vez una aplaudida versión de 'These boots are made for walking' y también su actuación junto a Pitbull en el programa de Jimmy Fallon.

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"La extreñaremos profundamente"

Nacida en Meopham, Kent (Reino Unido), Bennett participó en concursos de talentos locales y cantó en pubs y bares antes de presentarse a The X Factor cuando era adolescente. Tras quedar eliminada en la final, le propusieron hacer una audición para un nuevo grupo femenino llamado Paradiso Girls. Al incorporarse a la banda, Bennett se mudó a Los Ángeles a los 17 años.

El grupo lanzaría el sencillo 'Patron Tequila', con la colaboración de Lil Jon y Eve, que alcanzó el número 3 en la lista de canciones de discoteca de EE. UU. en 2009.

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Posteriormente, Bennett emprendió una carrera en solitario y destacó por su colaboración en 'Party Rock Anthem', de LMFAO. También trabajó con will.i.am en la remezcla de 'I Got It from My Mama'. Más tarde, Lauren se unió a G.R.L., la girlband que hoy llora su muerte, y lanzaron su EP debut homónimo en 2014. Ese mismo año, colaboraron en la canción 'Wild Wild Love' de Pitbull.