Un interno del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla ha matado a dos compañeros de celda tras una brutal paliza

Los funcionarios de prisiones habrían encontrado a una de las víctimas con gravísimas lesiones en la cabeza y a la otra asfixiada en la cama

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SevillaUn interno del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla ha matado a dos de sus compañeros de celda durante esta madrugada, según han confirmado fuentes penitenciarias al medio de comunicación andaluz 'El Diario de Sevilla'.

Al parecer, el interno del módulo residencial número 3 ha agredido a sus dos compañeros de celda, "que han fallecido como consecuencia de la paliza que han recibido", según las primeras investigaciones y según informa el diario anteriormente citado.

Lesiones en la cabeza y asfixiado en la cama

Ahora, el juzgado de guardia y la comisión judicial se ha desplazado hasta las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla para proceder al levantamiento de los dos cadáveres.

Por su parte, el sindicato Acaip-UGT han informado que uno de los funcionarios de prisiones que se encontraba trabajando ha podido ser testigo de cómo el interno "permanecía sentado tranquilamente en su cama" tras haber acabado con la vida de sus dos compañeros.

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Desde el sindicato se ha informado que los funcionarios de prisiones habrían encontrado a una de las víctimas "con gravísimas lesiones en la cabeza" y "a la otra asfixiada en la cama".

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Además, desde 'El Diario de Sevilla' se ha detallado que el presunto autor ha sido trasladado de inmediato al módulo de agudos, "mientras se intentaban sin éxito las maniobras de reanimación sobre una de las víctimas".

Urge el incremento de recursos para salud mental en las prisiones

Precisamente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamaba en junio la creación de algún psiquiátrico penitenciario en la zona noroeste de España, que permitan atender adecuadamente a los internos con problemas mentales, y así reducir la conflictividad o riesgo tanto para trabajadores como para los reclusos. CSIF denunciaba que los únicos tres únicos centros penitenciarios psiquiátricos que hay están en Andalucía (Sevilla) y Levante (Barcelona y Alicante).

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Esta exigencia llegaba tras una nueva agresión de un interno a cuatro funcionarios en la prisión leonesa de Mansilla, durante una intervención regimental. Los trabajadores sufrieron diversos golpes y erosiones, y uno de los trabajadores precisó de puntos en las manos.

CSIF trasladaba su apoyo y reconocimiento a los compañeros lesionados, y destacaba la profesionalidad demostrada por todos los funcionarios que participaron en la actuación, "en una situación de extrema complejidad, y en un contexto marcado por la escasez de personal y el incremento de internos con graves patologías mentales".

El sindicato independiente, a través de un comunicado, consideraba que este nuevo incidente vuelve a evidenciar una realidad cada vez más preocupante en los centros penitenciarios españoles, como es el aumento de internos con trastornos mentales graves y la insuficiencia de recursos especializados para su adecuada atención y tratamiento. "Los funcionarios penitenciarios no pueden seguir siendo el último recurso para gestionar situaciones que requieren una respuesta sanitaria especializada", alertaba.