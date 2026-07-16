Agentes de Policía Nacional arrestan al humorista Quequé sin que haya trascendido qué tipo de hechos se le imputan

Citan como querellado al humorista Quequé por bromear con dinamitar el Valle de los Caídos

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El humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, ha sido detenido en Salamanca por agentes de Policía Nacional al tener una reclamación judicial en vigor por un juzgado de Madrid. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León han confirmado el arresto la pasada noche del actor, aunque no ha trascendido por el momento el motivo.

No es la primera vez que el actor cómico es objeto de acusaciones a causa de su humor: el pasado 16 de marzo, el Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 6 de Valladolid acordó la apertura de juicio oral contra Quequé como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

La Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

El humorista hace poco más de un año se enfrentó a otra denuncia de la organización ultracatólica, de la que fue absuelto después de ser acusado por Abogados Cristianos, de un presunto delito de odio, a causa de un chiste sobre El Valle de los Caídos, que hizo en un programa de Radio.

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Héctor de Miguel, alias Quequé hizo unos comentarios sarcásticos sobre “dinamitar el Valle de los Caídos” y sobre los curas pederastas, una causa que fue desestimada por la justicia.