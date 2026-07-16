Tras declarar ante el juez y negar su implicación en la muerte, el hombre detenido por el atropello de Nikoline ha sido puesto en libertad

El detenido por el atropello de Nikoline, en libertad sin medidas cautelares: no se le investiga por ningún delito

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MálagaContinúa la investigación por el atropello mortal de Nikoline, la menor noruega de 17 años arrollada en la A-7 a la altura del municipio malagueño de Mijas durante la madrugada del lunes 6 de julio. La Guardia Civil continúa recabando datos y testimonios para intentar conocer la identidad del conductor que atropelló mortalmente a la adolescente y que se dio a la fuga.

Hasta ahora, los investigadores contaban con un hombre como principal sospechoso del arrollamiento. Sin embargo, tras analizar las cámaras de seguridad de la zona en la que vive este hombre, que fue detenido el pasado lunes 13 de julio, han comprobado que este padre de familia que cuenta con antecedentes penales no se movió de su domicilio en la noche que ocurrió la muerte de Nikoline.

Las cámaras de seguridad demuestran que el detenido no salió de su casa

Según ha podido conocer el periódico 'El Mundo' gracias a fuentes de la investigación, el hasta ahora principal sospechoso del atropello de Nikoline "no se movió de casa y no sacó el coche del aparcamiento aquella madrugada".

"Tras declarar ante el juez, negar su implicación en el atropello y explicar donde se encontraba a la hora del accidente, los investigadores han revisado las cámaras de seguridad del entorno de la vivienda del detenido y han corroborado su versión de los hechos", indica el medio de comunicación anteriormente citado.

Precisamente, este hombre fue puesto en libertad durante la mañana de este miércoles 15 de julio tras la prórroga de su detención por la Sección del Tribunal de Instancia de Fuengirola, plaza número 2.

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Una vez puesto en libertad, el juzgado no decretaba ninguna medida cautelar sobre este hombre ni se le investiga por ningún delito, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que añadía que la causa la lleva la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola, plaza número 4.

Las pruebas que apuntaban a este hombre como principal sospechoso: una furgoneta idéntica y el testimonio de una vecina

Los investigadores, inicialmente, apuntaron a que la víctima pudo ser arrollada por un camión, pero con el avance de las pesquisas comprobaron que otro vehículo, una furgoneta de la marca Ford, presentaba daños compatibles con el impacto de aquella noche, según dijeron a EFE fuentes de la investigación.

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Tras el accidente, los agentes realizaron una reconstrucción de los hechos y localizaron restos de cristales sobre el asfalto, por lo que se intentó identificar al vehículo implicado así como a la persona que conducía tras el visionado de diversas grabaciones.

La Guardia Civil, que mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre este suceso, detuvo el pasado lunes en la provincia de Málaga a un español de 40 a 50 años por su presunta relación con la muerte de la joven, que finalmente ha quedado en libertad.

Además, una vecina de este hombre aseguró que durante la mañana del lunes 6 de julio le vio limpiando su furgoneta con lejía. Dato que sirvió a la Guardia Civil para aumentar sus sospechas sobre este hombre que ahora ha sido puesto en libertad.

Todo lo que se sabe sobre el atropello mortal de Nikoline

El siniestro tuvo lugar el 6 de julio a las 5:20 horas en el kilómetro 1027 de la A-7 en sentido Marbella, momento en que varios testigos llamaron al 112 para informar de que una mujer había sido atropellada, por lo que el centro coordinador movilizó a los efectivos sanitarios, que confirmaron la muerte de la víctima.

Nikoline había ido a ver el partido de fútbol de la selección de Noruega, celebrado el pasado 5 de julio y que finalizó con la victoria ante Brasil, y salió a celebrar el resultado con unos amigos en Marbella.

Las pesquisas de los investigadores apuntan a que la joven salió del local, se habría quedado sin batería en su móvil, por lo que un amigo le habría pedido y pagado un VTC, en el que habría viajado sola hasta la dirección que recordaba de Mijas -donde se alojaba-, y allí se habría bajado del vehículo y cruzado la autovía donde fue atropellada, han dicho a EFE fuentes próximas al caso.

Antes de conocerse el atropello, la madre de la menor había pedido ayuda para localizarla debido a que no había conseguido contactar con ella en las últimas horas y había interpuesto una denuncia ante la Policía.

Horas más tarde la familia confirmó que la víctima era la chica noruega de 17 años, de la que no se tenía rastro desde la madrugada entre las 3:00 y las 4:00 horas del 6 de julio, cuando fue vista por última vez con sus amigos en una discoteca ubicada en Marbella.