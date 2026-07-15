La mujer de Pedro Sánchez aporta los billetes de su viaje a Reino Unido

La Iglesia indemnizará a las mujeres violadas por un cura en Málaga, pero estudia recurrir la sentencia

Compartir







Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado al juez Juan Carlos Peinado los billetes de ida a Londres y de vuelta desde Bristol para acreditar el viaje que realizó con motivo de la graduación de su hija. Al mismo tiempo, ha rechazado el requerimiento del instructor para demostrar que solo estuvo en Reino Unido y ha defendido que ese país ya no sella físicamente los pasaportes.

En un escrito presentado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Gómez adjunta la documentación del viaje y solicita al juez que deje sin efecto el requerimiento, al considerar que le exige demostrar un hecho imposible de acreditar en los términos planteados.

PUEDE INTERESARTE El CIS pone al PSOE a la cabeza con amplia ventaja sobre el PP que se queda a casi 8 puntos

El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, sostiene que la exigencia del juez supone imponer la acreditación de "un hecho negativo e indefinido sin soporte en prueba de cargo alguna", lo que califica como una "probatio diabólica" y considera contrario al derecho a la presunción de inocencia.

Según el escrito, el requerimiento obliga a su representada a demostrar que no realizó ningún otro desplazamiento distinto al autorizado, pese a que no existe ningún indicio que apunte a un posible incumplimiento de las medidas cautelares.

Reino Unido eliminó los sellos físicos en los pasaportes

La defensa recuerda que Reino Unido ha sustituido el sellado manual de los pasaportes por un sistema digital de control fronterizo, basado en pasaportes biométricos, registros electrónicos y las denominadas eGates, las puertas automatizadas utilizadas en los controles de entrada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por ello, argumenta que la ausencia de un sello en el pasaporte no demuestra que el viaje no se produjera, ya que el acceso al país queda registrado de forma electrónica por las autoridades británicas.

Camacho añade que el estampado manual del pasaporte ha quedado reservado a situaciones excepcionales, por lo que no puede exigirse como única prueba del desplazamiento. El escrito señala que la entrada en Reino Unido puede acreditarse mediante otros medios de prueba plenamente válidos, entre ellos los billetes de avión, las tarjetas de embarque, las reservas de vuelo, los justificantes del viaje o los propios registros electrónicos de inmigración.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La defensa insiste en que la falta de un sello físico carece por sí sola de valor probatorio negativo y no permite concluir que la entrada en territorio británico no llegara a producirse.

El origen del requerimiento judicial

El juez Juan Carlos Peinado solicitó a Gómez que acreditara el viaje después de comprobar que en su pasaporte no figuraban sellos de entrada ni de salida correspondientes a las fechas autorizadas. El objetivo era verificar que no se hubiera producido un posible quebrantamiento de las medidas cautelares impuestas en el marco del denominado 'caso Begoña Gómez'.

La autorización para desplazarse al Reino Unido fue concedida la semana pasada por el juez sustituto Antonio Viejo, debido a que Peinado se encontraba de vacaciones. El permiso permitía a Gómez asistir a la graduación de su hija, aunque no autorizaba que acompañara al presidente del Gobierno al viaje oficial con motivo de la cumbre de la OTAN en Turquía.

El pasado mes de junio, el juez instructor acordó enviarla a juicio con jurado y retirarle el pasaporte como medida cautelar al apreciar un riesgo de fuga, decisión que dio origen a las restricciones sobre sus desplazamientos al extranjero.