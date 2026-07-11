La noche que Bruno Mars cortó jamón y España se coló en semis a ritmo de funk y soul

Alberto Rosa 11 JUL 2026 - 11:10h.

El estadounidense ofreció este viernes el primero de sus dos conciertos en España en un Metropolitano que coreó los goles de Fabián y Merino

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MadridOcho años hacía que Bruno Mars no visitaba España y anoche rompió la racha en Madrid, en un pletórico estadio Metropolitano entregado al funk y el soul. Ni el Mad Cool ni el partido de España-Bélgica en cuartos de final del Mundial pudieron eclipsar a uno de los artistas más premiados y escuchados de la música mundial.

La última vez que el hawaiano actuó en España fue en 2018, en el mismo estadio y en el marco de su gira ‘24K Magic Tour’. Su regreso con ‘The Romantic’ tras 10 años sin publicar un álbum en solitario, no ha hecho más que demostrar cómo la sencillez y lo clásico a veces aguardan la clave del éxito.

No hubo palabras en español, más allá de los “gracias” o “te amo Madrid”, pero no hizo falta para conectar con las 50.000 personas que abarrotaron el estadio del Atlético de Madrid en una noche tan importante para el fútbol nacional y mundial. De hecho, las gradas no dudaron en cantar los tantos de Fabián y Merino durante el concierto. El primero mientras sonaba ‘Why you wanna fight?' y el último y más emocionante, en ‘Uptown funk', cuando los gritos de gol se fundieron entre la música con una enorme sonrisa dibujada en la cara de los asistentes.

En los asientos banderas de España, camisetas blancas de la selección y mucha emoción que llenaron un estadio en el que cualquiera diría que era ahí dónde se estaba disputando el pase a semifinal. Eso por parte del público, porque el artista no dudó en sacar una buena pata de jamón y cortarla con Anderson Paak al final de la sensacional ‘Leave the door open’.

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Fue sin duda uno de los momentos de la noche, un guiño a la cultura gastronómica que provocó las risas de los asistentes y de los propios artistas. Parece que el jamón les gustó. El concierto, que comenzó cerca de las 21:00 horas y con retraso, arrancó con una especie de ritual en un vídeo en el que se veía a Bruno Mars rezando y bendiciendo a los asistentes al show, “para que nunca puedan olvidarlo” y seguramente no lo hagan.

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Cuando se levantaron las pantallas comenzaron a sonar los primeros acordes de la balada ‘Risk it all’. Un comienzo atípico para un concierto tan bailable como puede ser el de Bruno Mars, pero dio igual. Eso hizo del espectáculo una escalera envolvente hacia sonidos más rítmicos y bailables con funk, rock y hasta salsa con el homenaje a Willie Colón y 'La Murga'.

Mars, de origen puertorriqueño, ya comenzó muy pronto con los ritmos latinos con 'Cha Cha Cha' para luego seguir con 'On my soul', '24 Magic' y 'Treasure'. Pero sin duda, uno de los pasajes del concierto más emocionantes fue el momento Silk Sonic, el superdúo entre Bruno Mars y Anderson Paak que cautivó con el álbum 'An evening with Silk Sonic', logrando el Grammy a mejor disco del año en 2021.

Hubo cambios de vestuario, pero si alguien se lo pregunta, no, Mars no se puso en ningún momento la camiseta de España como sí lo ha hecho en otros conciertos europeos como Berlín y París, donde lució a la selección nacional. Pero allí no cortó jamón.

La fiesta se volvió al disco con el clásico 'Locked out of heaven', después siguió 'Just the way you are' y la enérgica 'Uptown funk', la del gol de Merino. El concierto finalizó con 'Dance with me' y la gente salió del estadio con una doble alegría, la del fútbol, y la de haber visto, al fin, a Bruno Mars en un escenario.