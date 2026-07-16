Agencia EFE 16 JUL 2026 - 10:24h.

Este domingo 19 de julio, España y Argentina se enfrentarán en un partido que se celebrará en el MetLife Stadium y que además contará con grandes espectáculos antes del comienzo del partido y durante el descanso

Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger o el 'streamer' IShowSpeed participarán en el espectáculo del último partido del Mundial 2026

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El cantante estadounidense Post Malone se une como cabeza de cartel de la ceremonia que se celebrará antes del arranque de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este domingo 19 de julio, España y Argentina se enfrentarán en un partido que se disputará en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, que además contará con grandes espectáculos.

Post Malone, cantante y compositor nacido en el estado de Nueva York, es la última figura en sumarse a celebridades como Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger o el 'streamer' IShowSpeed en la ceremonia de clausura del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, según anunció la FIFA en un comunicado este miércoles.

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"Durante un espectáculo que centrará la atención del mundo en el deporte y la cultura, Post Malone ofrecerá una actuación concebida para celebrar la competición y enardecer al público antes de que los finalistas salten al terreno de juego", ha declarado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La cantante Jennifer Hudson, ganadora de los EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), los cuatro premios principales del entretenimiento estadounidense, será la encargada de interpretar una versión "especial" del himno nacional de Estados Unidos.

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Espectáculos antes del partido y durante el descanso

El evento, que servirá para abrir el último partido del Mundial, tendrá lugar a las 13:30 hora local (19:30 horas en España), 90 minutos antes del inicio de la final, a las 15:00 hora local (21:00 horas en España).

"La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de la esta competición histórica", ha declarado Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Estará producido en colaboración con la empresa italiana de administración de eventos Balich Wonder Studio y, aunque la FIFA no ha concretado cómo será, destacó en el comunicado "la pasión, la emoción y el carácter global" del torneo.

La FIFA tiene previsto también un espectáculo musical en el descanso por primera vez en la historia del torneo. Aquí actuarán la colombiana Shakira, quien pone voz a 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol de este año, Madonna, BTS, Justin Bieber, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay.

El espectáculo del medio tiempo, propio del deporte estadounidense y mundialmente famoso por la Super Bowl de fútbol americano, podría hacer que el descanso de la final del Mundial dure más de los 15 minutos reglamentarios.