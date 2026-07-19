Spanish Brass, el quinteto valenciano que interpreta el himno de España en la final del Mundial

Todo sobre Spanish Brass, el grupo valenciano que actuará en la final del Mundial de fútbol

Sigue la previa de la final entre España - Argentina, al minuto: la última hora de la final del Mundial de fútbol

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El quinteto valenciano Spanish Brass será el encargado de interpretar este domingo el himno de nacional en la final del Mundial de fútbol que enfrentará a España con Argentina en Nueva York, según ha informado el grupo en un comunicado.

Este quinteto de metales, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la música de cámara, fue galardonado en 2020 con el Premio Nacional de Música, desarrolla su actividad musical tanto por España como en el extranjero, y ha actuado en más de 60 países desde su creación en 1989.

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"Tendremos el inmenso honor de interpretar el Himno Nacional de España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se celebrará en Nueva York. Es un auténtico privilegio formar parte de un acontecimiento de esta magnitud y llevar nuestra música a uno de los escenarios más importantes del mundo", es parte de su comunicado.

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a FIFA por confiar en nosotros y brindarnos la oportunidad de vivir un momento tan especial. ¡Nos vemos en la final!", añade el grupo en su anuncio oficial.

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La agenda de verano de Spanish Brass

Tras la final del Mundial, Spanish Brass continuará su agenda de verano por distintos escenarios españoles, como el Festival Internacional de Panticosa, El Puig, Vila-real, Guardamar del Segura o Maó, mientras que en el ámbito internacional actuará el 8 de agosto en el festival Höri Musiktage de Alemania y el 5 de septiembre en Laino Borgo (Italia).

Spanish Brass volverá a Estados Unidos en octubre para ofrecer una gira de conciertos y clases magistrales, y en diciembre participará en The Midwest Clinic de Chicago, uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados a la música de banda y a la educación musical.