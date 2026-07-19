El emotivo mensaje de Leiva a la Selección Española cantando 'Como si fueras a morir mañana': "Confiamos en ellos"
Leiva envía un mensaje de apoyo a la Selección española de fútbol en su concierto de Cádiz
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La Selección Española de fútbol se la juega este domingo ante Argentina en la final del Mundial de fútbol que se celebra en el estadio de MetLife de New Jersey. Muchos son quienes están volcados con los jugadores españoles y uno de ellos es Leiva, quien ha decidido enviar un mensaje de apoyo a la Selección un día antes del gran evento deportivo.
Sucedió la noche del sábado en el Cádiz Music Stadium de la ciudad andaluza. El cantante Leiva se dio un baño de masas en uno de los conciertos de su gira y aprovechó para hacer un especial homenaje a los jugadores de 'La Roja': "Vamos a mandarle un menaje de amor incondicional a los muchachos de la Selección. Es el equipo soñado para competir en una final, así que vamos a cantar todos muy fuerte a modo de arenga... confiamos en ellos".
Tras esto, el artista madrileño comenzaba a entonar el estribillo final de su popular su canción 'Como si fueras a morir mañana' junto a un público entregado: "Hazlo, como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana aunque lo veas demasiado lejos... ohhh, hazlo como si no supieras que se acaba, como si fueras a morir mañana".
El significado de la canción 'Como si fueras a morir mañana' para la Selección española de fútbol
No es casualidad. La canción 'Como si fueras a morir mañana' se ha convertido en una especie de himno que muchos comparten y vitorean para apoyar a la Selección española después de que se hiciera viral durante la retransmisión del partido de España ante Francia. Tras esto, muchos son quienes tiran de este emotivo estribillo de Leiva para dejarse embriagar por el entusiasmo de esta gran final.
Letra de 'Como si fueras a morir mañana' de Leiva
Tú sabes que te va a alcanzar
Y que a veces lo mereces
Y nunca es para tanto
Lo harías otros veinte años más.
Ya se ha dormido la ciudad
Y quedamos los de siempre
Sólo un sobresalto
Me recuerda que soy de verdad.
Me salgo de mi propio cuerpo
Hablo de una forma extraña
Odio al tipo del espejo
Unos siete días por semana.
Casi ya no veo el puerto
Sólo hay una cosa clara
Fuimos demasiado lejos
Y ninguno se cubrió la espalda.
Ah, ah, ah
¡Hazlo!
Como si ya no te jugaras nada
Como si fueras a morir mañana
Aunque lo veas demasiado lejos.
Oh, oh
¡Hazlo!
Como si no supieras que se acaba
Como si fueras a morir mañana.
Hoy nadie te va a perdonar
Ni los tuyos, ni los haters
Hueles el impacto
Bienvenidos a la era digital.
El juego acaba de arrancar
Ya lo saben, los de siempre
Algo huele a rancio
Te aseguro que nos va a explotar.
Ah, ah, ah
¡Hazlo!
Como si ya no te jugaras nada
Como si fueras a morir mañana
Aunque lo veas demasiado lejos.
Oh, oh, oh, oh
¡Hazlo!
Como si no supieras que se acaba
Como si fueras a morir mañana.
¡Hazlo!
Como si ya no te jugaras nada
Como si fueras a morir mañana
Aunque lo veas demasiado lejos.
Oh, oh, oh, oh
¡Hazlo!
Como si no supieras que se acaba
Como si fueras a morir mañana.