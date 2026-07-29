Vincent Belorgey, más conocido como Kavinsky, ha sido encontrado sin vida en su domicilio y se investigan las causas de la muerte

Las primeras hipótesis apuntan a que la figura de la música electrónica francesa podría haber sufrido un accidente cerebrovascular

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París El DJ francés Vincent Belorgey, más conocido como Kavinsky y autor de éxitos como ‘Nightcall’, canción utilizada en el arranque de la secuencia de la película ‘Drive’, protagonizada por Ryran Gosling, ha muerto a los 50 años. Su cuerpo ha sido hallado sin vida en su casa de París y se están investigando las causas del deceso, estando entre las hipótesis principales que haya podido sufrir un accidente cerebrovascular tras haber manifestado en días previos que sufría severos dolores de cabeza.

Oriundo de Sena-Saint Denis, a las afueras de la capital francesa, su muerte se ha fechado en la noche del martes, cuando fue localizado su cadáver.

DJ Kavinsky, figura francesa de la música electrónica

Kavinsky, que se inició primero como actor, terminó por consagrarse como una figura francesa de la música electrónica, en la que se inició en 2005 tras ser influenciado por amigos como Quentin Dupieux, director de cine, y quien incluyó obras suyas en su filme ‘Steak’.

Ahondando en el sector, el DJ sacó ‘Testarossa Autodrive’ como su primer sencillo, al que siguieron después, bajo el sello de Record Makers, ‘Teddy Boy’, ‘1986’ y ‘Nightcall’, que se consagraría como su gran éxito internacional después de que, en abril de 2010, fuese lanzada como primer sencillo de su trabajo OutRun, con intervención de la cantante brasileña Lovefoxxx en los coros y varias estrofas.

Producida junto a Guy-Manuel de Homem-Christo, componente de Daft Punk, y mezclada por el también artista de música electrónica SebastiAn, el tema terminó por convertirse en un absoluto éxito que, impulsado también en el mundo del cine con la película ‘Drive’, terminó por sonar igualmente en los Juegos Olímpicos de París, durante la ceremonia de clausura. Entonces, se reversionó junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle.

Influenciado por la música de los 80 y con una marcada estética de los videojuegos antiguos y el house francés, dejando también su seña e identidad en el estilo se abrió hueco como destacado en la música electrónica francesa. En sus portadas, Belorgey creó un personaje zombie de piel azul y ojos rojos al que denominó Kavinsky, quien, según su ‘lore’, es decir, su historia y su trasfondo en la ficción, resucitó en 2006 para hacer música tras haber estrellado su Ferrari Testarossa en 1986, lo que hila precisamente todo con la publicación de sus primeros sencillos.