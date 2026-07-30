El álbum 'Rubber Soul' se reedita con nuevas mezclas, tomas alternativas y demos caseras

El tesoro oculto de los Beatles: encuentran una cinta grabada hace más de 60 años

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Como ya ocurriera con 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', 'The Beatles', 'Abbey Road' o 'Revolver', Apple continúa revisando el catálogo de The Beatles con nuevas mezclas y abundante material de archivo y ahora es el turno de 'Rubber Soul', que regresa más de 60 años después de su publicación con una edición ampliada que invita a escuchar con otros oídos canciones como 'Norwegian Wood (The Bird Has Flown)', 'Nowhere Man', 'Michelle' e 'In My Life'.

La nueva edición incorpora una remezcla realizada por Giles Martin y Sam Okell a partir de las cintas originales mediante las actuales técnicas de separación de pistas. El resultado busca ofrecer una mayor definición sin alterar el espíritu de unas grabaciones que forman parte de la historia de la música popular.

Mucho más que una reedición

Junto a esa nueva mezcla aparecen también la versión mono original de 1965, la configuración estadounidense publicada por Capitol Records, el single de doble cara A 'Day Tripper / We Can Work It Out', mezclas inmersivas en Dolby Atmos y un amplio conjunto de tomas alternativas, ensayos y grabaciones de trabajo que permiten seguir la evolución de canciones que hoy forman parte del canon del pop.

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De las varias versiones que se pondrán a la venta el próximo 2 de octubre, la más completa es la Edición Especial Super Deluxe, que incluye una caja de 5 LP o de 4 CD con 68 temas. Además, viene con un libro de tapa dura de 88 páginas con una introducción nueva escrita por Paul McCartney y un prólogo recopilado escrito por John Lennon.

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Entre ese abundante material destaca especialmente una pieza inédita de John Lennon titulada 'Little Girl'. Es, probablemente, el hallazgo que más expectación ha despertado entre los seguidores del grupo. Todo apunta a que se trata de un boceto doméstico o una maqueta de trabajo conservada en los archivos de la banda, pero aún no se ha explicado si corresponde a una composición completamente inédita, a una idea abandonada o a una fase temprana de alguna canción conocida.

El álbum que marcó un antes y un después

Cuando 'Rubber Soul' apareció en diciembre de 1965, los Beatles ya eran el grupo más famoso del planeta. Sin embargo, el disco dejó claro que habían dejado atrás la etapa del fenómeno juvenil para convertirse en artistas dispuestos a ampliar los límites del pop.

Hasta entonces, sus álbumes habían combinado composiciones originales con versiones de clásicos del rock and roll y el rhythm and blues. En 'Rubber Soul' desaparecieron definitivamente esas concesiones. Todas las canciones estaban firmadas por Lennon y McCartney -con la aportación puntual de George Harrison como compositor- y el conjunto presentaba una coherencia artística inédita dentro de la producción del grupo.

También cambió la forma de escribir. Las letras comenzaron a alejarse de las historias sentimentales más directas para explorar relaciones más ambiguas, observaciones sobre la identidad y personajes con mayor profundidad psicológica.

En paralelo, el grupo amplió notablemente su paleta sonora. Harrison introdujo el sitar en 'Norwegian Wood', uno de los primeros ejemplos de un instrumento indio integrado en una grabación de pop occidental. Los arreglos vocales ganaron sofisticación, las armonías se volvieron más complejas y el estudio empezó a utilizarse como una herramienta creativa y no únicamente como un lugar donde registrar interpretaciones.

Muchos historiadores de la música consideran esta obra el punto de inflexión que desembocaría pocos meses después en 'Revolver' y, posteriormente, en 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'. Sin renunciar a la inmediatez melódica que había convertido a los Beatles en un fenómeno mundial, el cuarteto empezó a experimentar con nuevas texturas, instrumentos y formas de composición.

Sesenta años después de revolucionar el pop, 'Rubber Soul' sigue demostrando que los grandes discos nunca dejan de revelar secretos. Su nueva reedición, plagada de tomas falsas, versiones incompletas y maquetas, constituye una oportunidad única de observar cómo trabajaba una banda cuya aparente facilidad escondía un intenso proceso de ensayo, prueba y error hasta alcanzar su forma definitiva.