El mural de Quiroga: el corazón ardiendo de Enrique, de 91 años, que lo perdió todo, símbolo de las víctimas

Nuria Fresneda 05 AGO 2026 - 17:14h.

"Tiene que ver con el sufrimiento y el aguante, resiliencia de todo el mundo ante esta tragedia", dice el autor del mural.

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Este mural en el municipio lucense de Quiroga es un homenaje a todos los que como su protagonista, Enrique, de 91 años, lo perdieron todo en los graves incendios del año pasado. El alma ardiendo al perder su casa, pero con la fortaleza necesaria para salir adelante.

No es, ni mucho menos en la pared en blanco donde empieza esta historia. Sino en los pavorosos incendios que arrasaron Galicia el pasado verano. A Roman le llegó el encargo, un mural que resonara en la gente sin ser molesto. "Convivir con un mural delante de tu casa no es tan sencillo, intento hacer cosas que sean universales y que la gente se encuentre cómoda con ellas".

Encontró protagonistas para su propósito. Enrique e Isabel perdieron su casa en el incendio de Quiroga. "Ardió todo allí. La casa toda". A Perbes, donde vive con familiares al quedarse sin hogar, fue a buscarlo Roman. "Sacaron las fotos, si claro. Vinieron aquí a sacarlas".

Es él pero, desgraciadamente, podrían ser muchos más. Un corazón en llamas que pese a todo saca una sonrisa a Enrique. "Tiene que ver con el sufrimiento y el aguante, resiliencia de todo el mundo ante esta tragedia".