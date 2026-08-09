La sensibilidad poética de Carlos Ares emociona al Sonorama

Graciela Rodríguez 09 AGO 2026 - 19:31h.

Carlos Ares conquista a un Sonorama entregado al artista gallego

Sus dos discos le han llevado a lo más alto, tras una carrera de fondo

Compartir







La sensibilidad poética de Carlos Ares conquista a un Sonorama entregado al artista gallego, que poco antes nos contaba el gran reto que suponen los festivales: "Intento ganarme a todos los que no me conocían y transmitirles cosas bonitas, hacer que lo pasen bien".

Fuentes de inspiración de todo tipo

Sus dos discos le han llevado a lo más alto, tras una carrera de fondo. "Cuento como parte de mi evolución toda la etapa previa en la que trabajé mucho como productor y compositor para otra gente, eso me curtió mucho", asegura. Para crear ritmos emocionales, reflexivos y metafóricos, con fuentes de inspiración de todo tipo.

Ares confiesa que quiere ser original y no popular

Un artista que preserva su intimidad. "Hablar de más sobre uno mismo va en contra del interés de la mística detrás del artista", nos cuenta. Ya lo dice él, quiere ser original y no popular. Lo segundo, difícil de evitar.