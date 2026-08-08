Graciela Rodríguez 08 AGO 2026 - 16:13h.

La banda rockera agradece al festival que acoja a grupos pequeños para este gran evento cultural

Arde Bogotá incendia por sorpresa la plaza del Trigo en Sonorama Ribera de Aranda, Burgos

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BurgosLa banda rockera 'Oslo Ovnies' debuta con ilusión en Sonorama Ribera de Aranda, Burgos, el festival que ha logrado unir a 40.000 personas. Estos rockeros se enteraron de que iban a tocar aquí y fueron corriendo desde su local de ensayo en La Rioja hasta la Plaza del Trigo. "Es un festival muy grande y consolidado que no tiene por qué coger bandas pequeñas pero lo hace", explican.

Ellos son amigos de toda la vida. Se conocen de haber ido a clase juntos, del instituto o de ser amigos del pueblo. Esta banda, que se ha inspirado en otros artistas, se caracteriza por crear su propio estilo: "Somos gente real y natural que, tal y como lo sentimos, lo transmitimos".

"Me siento afortunada de haber vivido en tantas culturas", afirma Ona Mafalda

Ona Mafalda también es otra de las artistas que participa en el festival. La cantante nació en Londres y se formó en la música en Boston. Ahora, con dos discos, se siente imparable: "Me siento afortunada de haber vivido en tantas culturas y hacer conocido a tanta gente increíble".

La artista reconoce que las mujeres, como Eva Amaral o Mari Trini, son su fuente de inspiración. Personas poderosas que siguen hacia delante con su objetivo en mente. Para ella, el verdadero triunfo sería ver pasar el tiempo y seguir dedicándose a su verdadera pasión: "Solo poder seguir tocando y que sigan escuchando tu música. Que pasen 30 años y diga 'joder, aún sigo en esto'".