Claudia Barraso 10 AGO 2026 - 19:08h.

La actriz conocida por la famosa serie 'Una historia de Navidad' ha fallecido a los 79 años en su casa

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Tedde Moore, actriz canadiense que dio la vida a la famosa maestra ‘Miss Shields’ en ‘A Christmas Story’ (Una Historia de Navidad) ha muerto a los 79 años rodeada de su familia en Huntsville, Ontario.

Así lo confirmaron personas de su entorno a través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook: “Bajos cielos soleados con vistas al lago Fairy, Tedde se fue rodeada de su familia física y espiritualmente, en su amaso Huntsville Muskoka”, señalaron en la publicación de la red social.

“Su valentía en esta decisión fue abrumadora, más allá de lo hermoso y también difícil”. La actriz tuvo hasta su muerte un reconocimiento en el mundo del cine que le persiguió hasta sus últimos días, no solo por su papel en la famosa serie navideña de 1983 dirigida por Bob Clark, sino también por los numerosos reconocimientos como el Premio Genie, un equivalente del Oscar.

Todos los premios y reconocimientos

Además de ser reconocida como la Mejor Actriz de Reparto por la Academia de Cine y Televisión de Canadá, repitió el papel de ‘Miss Shields’ en ‘My Summer Story’, una secuela publicada casi 10 años más tarde que se basaba en los relatos casi autobiográficos del escritor Jean Shepherd.

La actriz nació el 11 de abril de 1947, según ha informado el medio ‘Infobae’. Era hija del actor Mavor Moore y nieta de Dora Mavor Moore, pionera del teatro canadiense. Estudió en la Real Academia de Arte Dramático en Londres donde se graduó en 1967 dando comienzo a su larga y reconocida carrera como actriz.

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En su graduación ya consiguió la Medalla de Honor del director y poco después, junto a Christopher Walken actuó en una producción del Festival de Stratford de A Midsummer Night’s Dream. En televisión también ha tenido una larga trayectoria en series como Friday the 13th: The Series, RoboCop: Prime Directives, Odyssey 5 y This Is Wonderland.