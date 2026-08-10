Muere a los 84 años Ben Jones, el icónico mecánico de 'El sheriff chiflado'

"Hoy perdí al amor de mi vida. Ben falleció a causa de un infarto masivo", ha anunciado su mujer en redes sociales.

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El actor y político estadounidense Ben Lewis Jones ha fallecido este sábado 9 de agosto tras haber sufrido un ataque al corazón en su propia casa. El intérprete americano, conocido por su papel en la serie 'El Sheriff Chiflado', tenía 84 años.

La noticia ha trascendido a través de una publicación en Facebook de su mujer Alma Viator, quien ha mostrado su dolor por la pérdida de su marido: "Hoy perdí al amor de mi vida. Ben falleció a causa de un infarto masivo. Estaba en casa, descansando en su sillón favorito y esperando a que empezara el partido para ver a los Braves aplastar a los Yankees".

"Ben tuvo una vida maravillosa, plena y rica. Amó a muchas personas y fue muy amado por ellas. Le echaremos mucho de menos. Lo amaba muchísimo", ha escrito Viator, acompañando sus palabras con una foto del actor.

Ben Jones alcanzó una gran popularidad por su papel como Cooter Davenport, el compañero travieso y rebelde de los primos Bo y Luke Duke, en la comedia de acción 'El sheriff chiflado', que emitió la cadena CBS entre 1979 y 1985 y que también llegó a España en Telecinco. Años después, como otros actores, Jones se apartó de la interpretación y se pasó al mundo de la política, del que siempre se había sentido cerca, ya que en su juventud, en la década de los 60, participó en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Fue elegido para el Congreso de Estados Unidos en 1988 y ocupó el cargo de diputado como miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Georgia entre enero de 1989 y enero de 1993.

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En el Congreso, fue miembro del Comité de Asuntos de los Veteranos y miembro del Comité de Obras Públicas y Transporte. Después de su etapa en la política tuvo otras apariciones menores en películas como 'Dakota', 'Jack' o 'Primary Colors'.

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Tras hacerse público el fallecimiento de Jones, el coprotagonista de 'El sheriff chiflado' Tom Wopat, que interpretaba a Luke Duke, compartió en Instagram una imagen suya abrazado con el actor. "Hemos perdido hoy otra parte integral del elenco", escribió Wopat. "Ben Jones fue un gran amigo y un ferviente defensor de todo lo mejor que podemos ofrecer en la industria del entretenimiento. Le echaremos mucho de menos", agregó.