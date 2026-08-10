El Museo del Prado recrea cómo el eclipse transformaría la luz de sus obras maestras

El Museo Nacional del Prado ha publicado una pieza audiovisual que muestra cómo la llegada del eclipse solar

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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El Museo Nacional del Prado ha publicado una pieza audiovisual que muestra cómo la llegada del eclipse solar del próximo 12 de agosto transformaría la iluminación de algunas de las obras más destacadas de su colección permanente.

El vídeo, de un minuto de duración y titulado 'El Prado a la luz del eclipse', combina técnicas de creación digital, inteligencia artificial e intervención gráfica para explorar el papel de la luz en la experiencia artística e "invitar al público a redescubrir estas pinturas a través de nuevas atmósferas, matices y contrastes visuales", como ha explicado la pinacoteca.

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Entre las obras seleccionadas para el proyecto se encuentran 'Las meninas' y 'La fragua de Vulcano', de Velázquez; 'La pradera de San Isidro' y 'El quitasol', de Goya; 'La Vista', de Rubens; 'El embarco de santa Paula Romana', de Claudio de Lorena; y el 'Autorretrato' de Alberto Durero.

El increíble homenaje del Prado al eclipse

Completan la selección 'La Canal de Mancorbo en Picos de Europa', de Carlos de Haes; 'La rendición de Bailén', de José Casado de Alisal; 'El sueño de Jacob', de José de Ribera; y 'El nacimiento de Sol y el triunfo de Baco', de Corrado Giaquinto. Cada una de estas obras aparece reinterpretada bajo la luz característica de un eclipse solar, que altera de forma sutil los contrastes, las sombras y la temperatura cromática de las composiciones.

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El proyecto ha sido concebido como una herramienta de divulgación que busca acercar las colecciones del museo a nuevos públicos. Según el museo, la propuesta subraya cómo la luz condiciona la lectura de una obra y cómo un cambio en sus condiciones puede transformar radicalmente su atmósfera visual.

Ya está todo preparado en toda España para la llegada de ese eclipse que esperan miles y miles de personas desde hace meses en muchas partes del país. Este homenaje del Museo del Prado ha encantado a todos los amantes del arte y sobre todo a todos los que esperan impacientes a que se produzca este histórico evento.