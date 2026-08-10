Dónde durará más el eclipse total de sol del 12 de agosto: las ciudades españolas más afortunadas

Candela Hornero Madrid, 10 AGO 2026 - 17:31h.

La duración de la totalidad variará según el punto de España desde el que se observe

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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El eclipse del 12 de agosto será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes que vivirá España en décadas.

Será un eclipse total de Sol, caracterizado por una corona solar. En este fenómeno, la Luna cubre completamente el disco solar y, durante unos segundo o minutos (según la ubicación), el cielo se oscurecerá en pleno día. Es también el único momento en el que puede observarse la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, normalmente oculta por el intenso brillo del astro.

Sin embargo, no toda España disfrutará de esta experiencia. Solo podrán contemplar la totalidad quienes se encuentren dentro de la denominada franja de totalidad, la estrecha banda por la que pasará la sombra de la Luna.

¿En qué provincias se podrá ver el eclipse total?

Tras atravesar el océano Ártico, el noreste de Groenlandia, el extremo occidental de Islandia y el Atlántico, esta franja entrará en la península ibérica por Galicia y la cruzará de oeste a este hasta salir por el Mediterráneo.

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Se podrá disfrutar en provincias como Pontevedra, Lugo, Ourense, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Zamora, Valladolid, Segovia, Soria, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Huesca, Teruel, Lleida, Tarragona, Barcelona, Castellón y Valencia.

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Las ciudades en las que más durará

La totalidad, cuando la Luna tape por completo al Sol y solo se vea su corona solar, podrá disfrutarse durante unos minutos o segundos, depende de la zona desde la que se visualice. Estas son las ciudades de España en las que más durará:

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Oviedo con 1 minuto y 48 segundos. Es de las zonas con mayor duración de toda España. León con 1 minuto y 45 segundos Burgos con 1 minutos y 44 segundos. Palencia con 1 minuto y 42 segundos. Soria con 1 minuto y 41 segundos. Palma con 1 minuto y 36 segundos. Teruel con 1 minuto y 34 segundos. Castellón de la Plana con 1 minuto y 34 segundos. Valladolid con 1 minuto y 28 segundos. Lugo con 1 minuto y 24 segundos. Zaragoza con 1 minuto y 23 segundos. Logroño con 1 minuto y 20 segundos A Coruña con 1 minuto y 16 segundos. Guadalajara con 1 minuto y 8 segundos. Santander con 1 minuto y 2 segundos.

Eclipse parcial, en el resto de España

Las personas que se encuentren fuera de la franja de totalidad también podrán disfrutar del fenómeno, aunque de una forma diferente. En un eclipse parcial, la Luna solo cubre una parte del Sol, por lo que el disco solar nunca llega a desaparecer por completo.

De hecho, este es el tipo de eclipse solar más habitual. Incluso hay ocasiones en las que la Luna no consigue ocultar completamente el Sol desde ningún punto de la Tierra, por lo que el eclipse es parcial para todos los observadores.

Si no te encuentras dentro de la franja de totalidad, no significa que te vayas a perder el eclipse. Desde el resto de España podrá observarse de forma parcial. En este visor web del Instituto Geográfico Nacional puedes comprobar cómo se verá desde tu ubicación.

Una oportunidad excepcional para España

El eclipse del 12 de agosto de 2026 pondrá fin a 114 años de espera desde el último eclipse total visible en la península ibérica y a 67 años desde el último observado en territorio español, que solo pudo verse desde Canarias en 1959.

Además, la espera para volver a disfrutar de otro no será larga. Apenas un año después, el 2 de agosto de 2027, otro eclipse total volverá a cruzar la península, una coincidencia extraordinaria que convertirá a España en uno de los grandes escenarios de la astronomía mundial durante dos veranos consecutivos.