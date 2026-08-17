Redacción Uppers 17 AGO 2026 - 11:30h.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan recrean la mítica portada para el macroproyecto de Sam Mendes

The Beatles anuncian una joya inédita de John Lennon

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De las muchas imágenes icónicas que nos legaron los Beatles quizás la más emblemática llegó casi al final de su trayectoria, concretamente el 8 de agosto de 1969, cuando el fotógrafo Iain Macmillan les inmortalizó cruzando en fila india el paso de cebra de Abbey Road. Casi seis décadas después, John, Paul, George y Ringo han vuelto a caminar sobre esas mismas rayas. Bueno, en realidad lo han hecho los actores que les darán vida en el gigantesco proyecto que Sam Mendes prepara sobre los fab four.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan fueron captados este fin de semana recreando la icónica portada del disco 'Abbey Road', una de las más imitadas e influyentes de la historia.

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Las imágenes, que se han viralizado en las redes sociales, son de las pocas que han trascendido del denominado 'The Beatles: A Four-Film Cinematic Event', a falta de los títulos individuales de un proyecto que se está rodando bajo gran secretismo.

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Cuatro películas interconectadas

Porque no se trata de una película sobre los Beatles en el sentido convencional. Mendes ha planteado una operación cinematográfica muy ambiciosa, con cuatro largometrajes interconectados, cada uno contado desde el punto de vista de uno de los integrantes del grupo. Una misma historia que, previsiblemente, adquirirá distinto significado dependiendo de quién la recuerde. La idea de Mendes consiste en que las cuatro terminen componiendo un retrato colectivo de la banda.

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El reparto principal fue el elemento que más expectación generó tras la presentación del proyecto por parte de Sony. Paul Mescal interpreta a Paul McCartney, Harris Dickinson a John Lennon, Joseph Quinn a George Harrison y Barry Keoghan a Ringo Starr.

Desde entonces la producción ha ido ampliando progresivamente su elenco. Saoirse Ronan interpreta a Linda McCartney, Anna Sawai encarna a Yoko Ono, Aimee Lou Wood será Pattie Boyd y Mia McKenna-Bruce interpretará a Maureen Starkey. Es decir, las películas no se limitarán a reproducir la dinámica interna de la banda, sino que también incorporarán las relaciones personales que rodearon a sus cuatro miembros.

También están confirmados James Norton como Brian Epstein y Harry Lloyd como George Martin, dos figuras fundamentales para entender la transformación de los Beatles. David Morrissey interpretará a Jim McCartney, padre de Paul; Leanne Best será Mimi Smith, la tía de Lennon; Bobby Schofield dará vida a Neil Aspinall; Daniel Hoffmann-Gill será Mal Evans; Arthur Darvill interpretará a Derek Taylor y Adam Pally a Allen Klein.

El director de 'American Beauty' ha reunido para la escritura a tres nombres de considerable peso. Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne se encargan de los cuatro guiones. Straughan llega después de ganar el Oscar por 'Cónclave', mientras que Butterworth tiene entre sus créditos 'Ford v Ferrari' y 'Spectre' y Thorne ha trabajado en proyectos como 'Adolescencia' y 'Enola Holmes'.

La gran diferencia está en la música

La gran novedad respecto a otros proyectos anteriores que han intentado contar algún aspecto de la odisea de los cuatro de Liverpool es que tanto Apple Corps como Paul, Ringo y las familias de John y George han concedido los derechos completos de las historias personales y de la música para una película de ficción. Es la primera vez que se produce un largometraje narrativo con este nivel de acceso al catálogo de la banda.

La fecha anunciada para ver el resultado de todo esto es abril de 2028. Sony ha confirmado ese mes en su documentación corporativa y la producción ha reiterado que las cuatro películas llegarán a los cines dentro de esa ventana. Mendes y el estudio lo han concebido como un acontecimiento único, una experiencia de cine casi maratoniana sin precedentes.