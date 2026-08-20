La esposa de Ray MacDonald pensó que se había quedado dormido en el sofá, pero ya había fallecido

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El reconocido actor tailandés Ray MacDonald ha sido encontrado muerto, este miércoles, en su casa en Pattanakarn, Bangkok. El presentador de 49 años falleció a consecuencia de un infarto, mientras dormía.

El actor y presentador de televisión tailandés Ray MacDonald tenía obstrucciones graves en varias arterias coronarias, lo que provocó una falta de flujo sanguíneo a su corazón, según publican medios locales, que citan al amigo cercano y también actor Chakrit Yamnam.

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Chakrit afirmó que MacDonald falleció plácidamente mientras dormía, sin mostrar signos de dolor ni sufrimiento. Sarinya “Mam”, esposa de MacDonald pensó que se había quedado dormido en el sofá e intentó despertarlo, pero al darse cuenta de que no se movía, llamó a una ambulancia, según ha informado MGR Entertainment.

Los servicios de emergencia llegaron al domicilio, pero ya Ray MacDonald había fallecido. Los investigadores de la comisaría de Prawet examinaron la escena y revisaron las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad que mostraron que MacDonald se tumbó en el sofá poco después de la medianoche.

Al difundirse la noticia, familiares y amigos se reunieron en la casa donde la pareja, que se casó en 2018, vivía con su hijo pequeño.

Ray MacDonald saltó a la fama en 1990 como presentador de televisión

MacDonald era muy conocido en Tailandia tras alcanzar la fama en la década de 1990 como presentador de televisión juvenil y posteriormente se hizo conocido por sus programas de viajes. Se convirtió en un ícono para toda una generación de adolescentes tailandeses.

Ganó el Premio Nacional de Cine Suphannahong al Mejor Actor en dos años consecutivos, en 1997 y 1998, por sus papeles en Fun Bar Karaoke y Love: Designated.