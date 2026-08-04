Celia Molina 04 AGO 2026 - 10:10h.

La cantante explicó, en su concierto de Chicago, los motivos por los que ha decidido tomarse un descanso de los escenarios

Ariana Grande confiesa los graves problemas de depresión y ansiedad que sufrió: "Hice terapia para lidiar con el dolor y el estrés"

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Tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, 'Petal', en cuyo primer videoclip aparece más delgada que nunca, Ariana Grande comunicó su decisión de alejarse temporalmente de la música, una vez termine su gira 'Eternal Sunshine Tour', el próximo 1 de septiembre. En principio, esta determinación tuvo que ver con el "escrutinio público constante" al que dice estar sometida, dados los múltiples comentarios que ha causado su progresivo adelgazamiento.

Sin embargo, en su concierto en Chicago, que dio después del anuncio de su retiro, la cantante dio un largo discurso en el que explicó que esta decisión no ha sido nada "impulsiva" y que era algo que ya tenía pensado hacer desde hacía tiempo:

"Básicamente, el anuncio que se hizo ayer no fue algo reactivo ni impulsivo", explicó al público en la gira 'Eternal Sunshine Tour'. "Es algo que había decidido planificar y que había planeado en silencio hace mucho tiempo, y es una decisión que tomé de forma meditada y con plena conciencia. Y quiero que sepáis que muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo", añadió Ariana.

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"Esta gira ha sido mi experiencia más sanadora"

"He oído que mis fans estaban preocupados porque la negatividad me estuviera arruinando las cosas, pero tengo que decir que no podría ser más jodidamente al contrario. Sinceramente, no se trata de eso. Y solo quiero dejarlo muy, muy claro: pueden ser ciertas varias cosas al mismo tiempo. Sí, hay que establecer límites. Los seres humanos a veces pueden necesitar un respiro. Y además, esta puede ser y seguirá siendo la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa", continuó.

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"Los seres humanos necesitamos un respiro"

"No importa qué rumores haya ahí fuera, nada podrá jamás distorsionar mi realidad ni ser más real o significativo para mí que este amor que compartimos. El resto de esa mierda no me corresponde a mí cargar con ella, así que no lo hago. Necesito salir ahí fuera y diferenciar eso de mi verdad para todos vosotros porque os quiero y esta gira ha sido la experiencia más sanadora, hermosa, enriquecedora, magnífica y especial de mi vida", concluyó la cantante sobre el escenario.

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El debate sobre su aspecto físico, que podría reflejar un grave problema de salud mental, no ha surgido ahora, con la publicación de 'Petal'. Ya durante la promoción de 'Wicked', la artista lucía un aspecto muy delgado y frágil, que causó la preocupación de sus fieles seguidores. Más aún cuando su compañera de reparto, Cynthia Erivo, parecía protegerla de cualquier inconveniente que pudiera surgir en la alfombra roja, como si Ariana se fuera a romper en cualquier momento.

La propia Grande publicó entonces un vídeo en el que pedía a la sociedad que "dejase de juzgar el físico de los demás", pues, para ella "lo saludable puede lucir diferente" en cada persona. La cantante alegó que, cuando todo el mundo alababa su gran belleza, era su "peor momento personal", una época en la que "tomaba antidepresivos, bebía alcohol y comía mal" y que, sin embargo, ahora, es cuando verdaderamente se está cuidando.

Hace escasas horas, en su cuenta de Instagram, ha publicado un carrusel de fotografías sobre cómo se hizo el videoclip de Petal, que ha causado tanto impacto y controversia.