La gira arrancó el 25 de noviembre de 2025 y ha durado más de medio año

El antes y después de Bad Bunny: de cantar en un pueblo de Badajoz a protagonizar el descanso de la Super Bowl

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Bad Bunny bate un récord histórico después de recaudar 467,5 millones de dólares (405,23 millones de euros) durante su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour. Según los datos oficiales de Billboard Boxscore, más de tres millones de personas bailaron las canciones del puertorriqueño en 55 conciertos. Y lo ha conseguido sin pisar Estados Unidos. El artista ha pasado por Europa, Latinoamérica, Asia y Oceanía.

La gira arrancó el 25 de noviembre de 2025 y ha durado más de medio año, dejando noches que los fans no olvidarán. Uno de los datos más curiosos de la gira es que el tour ha cultivado un gran éxito sin pisar Estados Unidos.

El primer latino que consigue superar los 1.000 millone de dólares en giras

Bad Bunny ha demostrado que la música latina ya no depende de Estados Unidos: el artista se paseó por los cuatro continentes llenando estadios y desatando la locura entre los fans. Y, antes de finalizar su último concierto en Bruselas, el cantante ya superó los 1.000 millones de dólares (866.800 millones de euros) acumulados en giras, convirtiéndose en el primer latino que lo consigue.

Este récord, sumado a los 467,5 millones de esta última gira, deja claro que este artista que canta en español es capaz de generar cifras a la altura de los grandes nombres del pop y el rock global. Y es que la conexión con su público es tan fuerte que no necesita el apoyo estadounidense ni un álbum en inglés para llenar todos los estadios que ha visitado.