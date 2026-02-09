Claudia Barraso 09 FEB 2026 - 18:22h.

Bad Bunny hizo un homenaje a todos los países latinos en la Super Bowl y no quiso dejar fuera a España: la bandera apareció en uno de sus decorados

Bad Bunny les regala su camiseta de la Super Bowl a los empleados de Zara: "Este show también fue de ustedes"

Bad Bunny está apareciendo en todas las redes sociales tras su actuación en el descanso de la Super Bowl. No solo por su increíble puesta en escena en mitad del campo o por ser uno de los cantantes más reconocidos en el mundo de la música actual, sino que mucha gente está compartiendo su discurso y su defensa a toda la gente latina en un tenso contexto en Estados Unidos por la política de inmigración de la Administración Trump.

Ya en la entrega de premios, tras ganar el Grammy, lanzó un dardo contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), pidiendo públicamente “que se vayan”. “No somos salvajes, no somos animales ni aliens. Somos humanos y somos americanos”. Esta vez en su última gran aparición sobre el escenario, quiso volver a mencionar a los latinos. ¿Cómo? Mencionando a todos los países de América latina y llenando el decorado de sus banderas.

Y entre esas banderas Benito no quiso dejar fuera la de España. Aparecía discretamente, pero no lo suficiente para que miles de usuarios en redes sociales hayan captado el momento y comentado esta imagen. La bandera española se encontraba en una de las botellas del puesto de piraguas (una bebida típica de varios países latinos).

Un año importante para Bad Bunny en España

Bad Bunny no se olvidó de todos los fans de España y con este pequeño gesto el puertorriqueño dejaba entender que guarda un vínculo muy especial con nuestro país. A mucha gente le ha parecido un emotivo gesto, pero a muchos otros no les ha gustado que incluya a España como país latino.

De hecho, este año Bad Bunny estará en España, entre finales de mayo y mediados de junio de 2026. Tras anunciar las primeras entradas hizo ‘sold out’ en apenas minutos, con largas esperas de horas y horas para asistir a sus conciertos. No podía dejar a sus fans con las ganas, así que llegó a anunciar más conciertos para que la gente pudiese asistir a ellos.