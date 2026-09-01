Celia Molina 01 SEP 2026 - 09:57h.

El diseñador, que fue grabado diciendo "Amo a Hitler", cree que una muestra en su honor puede hacer daño "a muchas personas"

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El famoso diseñador John Galliano ha renunciado a participar en la exposición que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) le iba a dedicar con motivo de la Met Gala de 2027, tras la oposición de líderes judíos y donantes del museo a homenajearlo por los comentarios antisemitas y racistas que hizo en el año 2011.

Mientras estaba bajo los efectos del alcohol, fue grabado en un bar de París, llama La Perle, donde dijo cosas como "Amo a Hitler" o "La gente como ustedes estaría muerta hoy. Sus madres, sus antepasados, estarían todos jodidamente gaseados". Ese mismo año, un tribunal francés le declaró culpable de racismo y antisemitismo, cargos por los que tuvo que pagar una cifra de 6000 euros, y fue despedido inmediatamente de su cargo de director ejecutivo en la casa Christian Dior.

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El boicot planteado por los accionista hebreos del MET le ha llevado a tomar la decisión de rechazar la muestra que el museo quería hacer en su honor, tal y como ha expresado en un comunicado en sus redes sociales, donde de nuevo ha pedido perdón por sus faltas:

"Sigo muy arrepentido por mis palabras"

"Estoy profundamente agradecido al Museo Metropolitano de Arte y, en particular, a Max Hollein, Andrew Bolton y Anna Wintour, por el extraordinario honor de proponer una exposición dedicada a mi obra. Que una institución a la que he admirado toda mi vida haya tenido en cuenta mi trayectoria creativa me ha conmovido más de lo que puedo expresar con palabras. Siempre estaré agradecido por la confianza, la atención y la erudición que Max, Andrew, Anna y todo el equipo del Met han aportado a este proyecto", dice al inicio de su comunicado.

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"Un homenaje resultaría doloroso para algunas personas"

"Tras mucha reflexión y debate con todas las personas implicadas, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor para la exposición es que no se celebre en este momento. Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular el daño que causé a las comunidades judía y asiática, y sigo sintiendo un profundo arrepentimiento", ha añadido, sobre sus inadecuados comentarios.

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"No quiero que el debate que me rodea ponga al Met en una situación difícil ni que desvíe la atención del extraordinario trabajo del Instituto del Traje. También reconozco y respeto que una exposición en homenaje a mi obra resultaría dolorosa para algunas personas", admite.

"Asimismo, me gustaría expresar mi más profunda gratitud a todos aquellos que me han guiado, apoyado y acompañado a lo largo de estos quince años de sobriedad y recuperación del alcoholismo y la adicción. Vuestra sabiduría, paciencia y humanidad me han ayudado más de lo que jamás podré expresar adecuadamente. Sigo profundamente en deuda con vosotros por haberme dado, tal y como prometisteis, una vida mejor de lo que jamás hubiera podido soñar", ha concluido el diseñador.