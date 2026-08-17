La presidenta de Inditex suele mantener su faceta más personal en un discretísimo segundo plano, sin embargo, ahora ha roto parte de ese hermetismo

Marta Ortega más allá de Inditex: pasiones, rutina personal y estilo de liderazgo poco mediático

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Marta Ortega suele mantener su vida privada en un discreto segundo plano. La presidenta de Inditex se ha labrado durante años un perfil bastante reservado a la hora de hablar de su faceta más allá de la profesional. Por eso, sus últimas declaraciones han llamado tanto la atención.

La empresaria gallega, además de hablar del futuro de Zara, se ha abierto en una entrevista con la revista 'Vogue' sobre algunos de los aspectos más personales de su vida, entre ellos su relación con Carlos Torretta, el hombre con el que comparte su vida desde hace una década, y también sobre la figura de su padre, Amancio Ortega, uno de los empresarios más importantes del mundo.

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Marta Ortega y su matrimonio con Carlos Torretta

En el terreno sentimental, Marta y Torretta se conocieron en enero de 2016 gracias a un amigo común. El primer encuentro tuvo lugar en Nueva York, donde por entonces él llevaba casi una década instalado y trabajaba en una de las delegaciones de la agencia de modelos Elite. Aquella noche cenaron junto a otras personas en el restaurante Sant Ambroeus, en el West Village. Apenas unos meses después, comenzó su noviazgo.

Fue en abril de aquel mismo año cuando comenzaron a salir. A finales de 2016, Carlos regresó a España, y dos años después de conocerse, en 2018, la pareja selló su historia de amor con una boda en A Coruña, una celebración íntima y muy vinculada a Galicia, la tierra de Marta y también uno de los escenarios fundamentales de su vida.

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Desde entonces, ambos han formado una de las parejas más discretas del panorama empresarial y social español. Apenas acostumbran a mostrar detalles de su vida juntos.

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El yerno de Amancio Ortega no tardó en adentrarse en el universo empresarial de su mujer. Él mismo, que también ha charlado con la citada revista, ha definido a Inditex como "la empresa familiar más grande del mundo", mientras que ella ha indicado que su esposo es una "enciclopedia con patas", una manera desenfadada de describir su curiosidad y sus conocimientos.

La pareja, según el propio Carlos, funciona porque sus personalidades son muy diferentes. "Somos el yin y el yang", ha explicado con humor. Y es que las diferencias entre ambos no son pocas: "Yo hablo muchísimo, ella habla menos. Ella es hiperorganizada y yo soy más caótico", ha subrayado, unas diferencias que parecen ser uno de los pilares de su relación.

Torretta incluso ha reconocido que su manera de ser puede llegar a sacar de quicio a Marta: "Sé que la debo sacar de quicio un millón de veces al día, pero al final creo que hacemos muy buen equipo". Y ha añadido: "A mí me viene francamente bien tener a alguien como ella a mi lado que me guíe por el buen camino".

Sobre Amancio Ortega

Pero si hay una declaración de Marta que ha despertado especial interés es la relacionada con su padre, Amancio Ortega. Ser hija del fundador de Inditex implica cargar con un apellido y un legado de dimensiones extraordinarias.

Marta, que lleva años desarrollando su propia trayectoria dentro del universo de la compañía, es consciente de la comparación con su padre, pero ha querido dejar claro que no pretende convertirse en una réplica de él.

"Para mí es un motivo de orgullo. No pretendo ser como mi padre, porque nadie lo será jamás", ha afirmado, una frase que resume a la perfección la forma con la que afronta el legado familiar.