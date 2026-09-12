Se convierte en la octava directora en ganar el máximo premio en la historia del certamen

Su película era la única que entre las 21 este año en la Mostra había sido rodada en solitario por una mujer

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La cineasta danesa May el-Toukhy ha conquistado este sábado el León de Oro del 83 Festival de Venecia con ‘Woman Unknown’, una obra sobre las mujeres de la posguerra acusadas de colaborar con los nazis y con la que se convierte en la octava directora en ganar el máximo premio en la historia del certamen.

Su película era la única que entre las 21 en liza este año en la Mostra había sido rodada en solitario por una mujer.

‘Woman Unknown’, sobre el drama de las mujeres acusadas de haber mantenido vínculos con los soldados nazis en la guerra, ha dado la sorpresa en Venecia y ha arrasado porque su protagonista, Mathilde Arcel, también se ha llevado la Copa Volpi a la mejor actriz.