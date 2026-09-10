Pasqual Maragall, una exposición sobre las fotos de la memoria con los ojos del alzheimer

Rocío Doñoro 10 SEP 2026 - 22:26h.

La Delegación de la Generalitat de Catalunya en Madrid ha inaugurado la exposición ‘La captura del tiempo’, una selección de fotografías captadas por Pasqual Maragall

"Fue un adelantado a su tiempo", como demuestra esa foto firmada como Autofoto que no es otra cosa que un selfie de los de ahora.

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La Delegación de la Generalitat de Catalunya en Madrid ha inaugurado la exposición ‘La captura del tiempo’, una selección de fotografías captadas por Pasqual Maragall con su teléfono móvil a raíz de su diagnóstico de alzheimer en 2007.

La muestra, coorganizada entre la Generalitat de Catalunya, la Fundación Pasqual Maragall y la Fundación Toni Catany, reúne las imágenes de Maragall como una forma de retener recuerdos frente al olvido y las presenta en paralelo con fotografías del reconocido fotógrafo Toni Catany, además de vinilos de música, álbumes de fotografías familiares, libros y otros objetos personales del expresidente de la Generalitat de Catalunya.

La presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, Cristina Maragall, ha destacado el valor de la muestra para abordar el Alzheimer desde una perspectiva cultural y social: "Es una exposición que conecta cultura, memoria y Alzheimer desde una perspectiva muy singular. Las fotografías de mi padre muestran una manera personal de relacionarse con el recuerdo y con su entorno. Desde la Fundación Pasqual Maragall consideramos importante que el Alzheimer forme parte también del debate cultural y social. Dar visibilidad a esta realidad es también una manera de contribuir a generar conciencia y avanzar en el conocimiento de la enfermedad".

Es el empeño de un hombre por retener imágenes del olvido. A Pasqual Maragall, exalcalde de Barcelona y expresident de la Generalitat, siempre le gustó hacer fotos con su móvil, pero al sufrir alzheimer eso se convirtió en necesidad. Ahora esa captura del tiempo' se expone en Madrid.

Así que en la muestra están capturas de recuerdos recogidos en un viejo teléfono durante 3 años. Era 2008, el alzheimer iba directo a por su memoria. "Tiene la mirada propia de él, tierna y poética pero también muy crítica, dice Cristina Maragall. Quien fue Alcalde de Barcelona y Presidente de la Generalitat. Pasqual se resistía a olvidar.

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Casi un millar de fotos cotidianas en la que parece que quiere decir, sigo aquí. En las fotos, comentarios de su puño y letra. "Fue un adelantado a su tiempo", como demuestra esa foto firmada como Autofoto que no es otra cosa que un selfie de los de ahora.

El comisario de la exposición, Antoni Garau, considera que estamos ante una muestra que se defina por "la presencia y la ausencia".

El mismo Pasqual dijo que eso de que no está escrito que esta enfermedad sea invencible. Tiene 85 años y lo dijo hace 19 años en el documental sobre su lucha, 'Bicicleta, cuchara, manzana'.

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"Sigue escuchando música y está relativamente bien", confiesa sobre su padre hoy, Cristina Maragall. Los recuerdos se desvanecen, pero las emociones perduran.

‘La captura del tiempo’, que explora la fotografía como instrumento de reflexión sobre la memoria y el paso del tiempo, se podrá visitar gratuitamente hasta el 28 de noviembre en la sala de exposiciones del Centro Cultural-Librería Blanquerna (c/ Orense, 62). Madrid.