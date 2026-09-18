La cantante estadounidense Miley estrena disco el 18 de septiembre, el Día del Bajista

A lo largo de la historia, el 18 de septiembre ha sido una fecha significativa en la industria musical

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La artista internacional Miley, celebra el Día del Bajista lanzando un nuevo disco bajo el nombre de Miley, sin añadir Cyrus, el apellido que la ha acompañado durante esta última etapa musical. 'Bass Persuades', es su nuevo lanzamiento en el que mezcla música pop, baladas y rock e invita a los jóvenes a bailar y desconectar.

En este nuevo disco de la estrella del pop americano, la artista ha utilizado una estética que invita a regresar a lo analógico en este mundo hiperconectado como se ve en el vídeoclip del segundo single de este último álbum: 'Let’s Get Married', en el que además aparece con su prometido, Maxx Morando.

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Una fecha señalada en la historia de la música

Volviendo al pasado, también era 18 de septiembre cuando falleció Jimi Hendrix. Hace 56 años, el cantante y guitarrista estadounidense murió por una sobredosis cuando tenía apenas 27 años, sumándose así al trágico 'Club de los 27'. El que se considera uno de sus últimos textos habla precisamente sobre la fugacidad de la vida: La historia de la vida es más rápida que el parpadeo de un ojo.

También es un día especial para Los Ramones ya que en 1951 nació Dee Dee Ramone, compositor y bajista del grupo de rock y cuya fecha de nacimiento, da nombre al Día del Bajista. Para la banda de rock Kiss, el 18 de septiembre es también es un gran momento porque en el año 1983 aparecieron por primera vez en directo sin maquillaje.

Finalmente, en el año 1964 el agente 007 estrenaba Goldfinger y 62 años después el grupo Vetusta Morla ha vuelto a publicar un single en la misma fecha tras dos años de parón creativo.