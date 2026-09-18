Los cinco cantantes pertecenen a HYBE, el gigante de la industria musical surcoreana, y actúan en las tres primeras fechas de la residencia de la artista colombiana. Hemos hablado con ellos

Shakira se da un baño de masas en su llegada al aeropuerto de Madrid para su histórica residencia: "Habrá muchas sorpresas"

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Santos Bravos llega a Madrid dispuesto a poner el acento latino a una de las grandes citas musicales del año. El grupo formado por Drew Venegas, Alejandro Aramburú, Kauê Penna, Gabi Bermúdez y Kenneth Lavíll será el encargado de abrir los tres primeros conciertos de la residencia de Shakira en la capital, una oportunidad única para una formación que apenas lleva diez meses junta y que ya ha dado sus primeros pasos en el escenario internacional. Y es que es la primera 'boy band' latina del k-pop.

La residencia de la colombiana, que arranca este viernes, 18 de septiembre, en Madrid como cierre de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', contará con un amplio cartel de artistas invitados dentro de Macondo Park, el universo creado alrededor de los conciertos de la artista. Los primeros en acompañar a la intérprete de 'Loca' son Santos Bravos.

El grupo nació de un proyecto de HYBE Latin America, la división de la compañía surcoreana HYBE, el gigante de la industria del k-pop detrás de artistas como BTS, Seventeen o Enhypen. Fue seleccionado a través de un reality que buscaba crear una nueva formación masculina que combinara la identidad y los sonidos latinoamericanos con el modelo de entrenamiento y producción asociado al k-pop. El resultado son cinco artistas procedentes de distintos países y culturas: Estados Unidos, Perú, Brasil, Puerto Rico y México. La propia compañía ha definido el proyecto como una apuesta por trasladar el concepto de 'idol' a Latinoamérica, manteniendo al mismo tiempo sus raíces culturales.

Los cinco integrantes debutaron oficialmente en octubre de 2025 con '0%', y desde entonces, ya se han dado a conocer tanto en Latinoamérica como en Corea del Sur. Incluso en Estados Unidos. Y es que su relación con el k-pop va más allá de la estética.

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Ahora, su llegada a Madrid supone un nuevo paso en esa expansión internacional y, además, les permite compartir escenario con una artista de talla mundial. Desde la web de Informativos Telecinco hemos hablado con ellos.

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Pregunta: No ha pasado ni un año de vuestro debut en México y ya habéis lanzado un EP, varios sencillos, habéis ganado dos galardones en los Premios Juventud, os habéis estrenado en Los Ángeles y en Corea, habéis conocido a numerosos artistas tanto del mundo del reggaeton como del k-pop, y ahora actuáis como teloneros de Shakira en su residencia. ¿En algún momento habéis sentido que todo está sucediendo demasiado rápido? ¿Os ha dado tiempo a asimilarlo?

Kenneth: A veces no hay tiempo ni de asimilar todo lo que ha pasado, porque hace unas semanas estábamos en Los Ángeles, luego venimos a España, después de esto vamos a Nueva York... Es una locura y, a la vez, es increíble, porque es un sueño. Siempre hemos soñado con esto. Que se esté dando poco a poco es muy bonito para nosotros y estamos muy agradecidos por todo, pero sí hay veces que ni siquiera lo podemos asimilar. Pese a todo, estamos muy agradecidos porque sabemos que todo ha sido por trabajo duro y por esfuerzo, pero sobre todo por el cariño y el apoyo que nos ha dado la gente desde el primer día. Así que estamos motivados para seguir adelante, seguir viajando y haciendo muchas cosas.

"Sería un placer para nosotros pedir consejos a Shakira, es una leyenda y la admiramos muchísimo"

P: Lo que está claro es que no paráis y ahora formáis parte de la residencia de Shakira en Madrid. ¿Cómo os sentís al respecto?

Alejandro: Hemos sido muy afortunados de haber sido invitados para esta residencia en las primeras fechas. Estamos muy emocionados porque es nuestro primer show grande aquí en España. Vamos a darlo todas en estas tres fechas y asegurarnos de dar el mejor show posible, porque es lo que la gente se merece. Además, nos queremos dar a conocer, y esta es una oportunidad para ello, así que nos vamos a esforzar mucho.

P: ¿Habéis podido hablar ya con ella?

Gabi: No hemos tenido la oportunidad. Nos encantaría obviamente y ojalá se nos dé esta vez. Tuvimos la oportunidad de ver su show en el GNP de México y la saludamos, pero era todo superrápido porque se subió al escenario directamente después. Sería un placer para nosotros pedirle consejos. Sabemos que es una leyenda y nosotros la admiramos muchísimo. Es un honor poder ser teloneros de ella para este show. Es una locura. Yo no me lo creo.

"Estamos haciendo algo que nunca se ha hecho"

P: Si vuestro EP, 'DUAL', representa dos caras de Santos Bravos, ¿cuáles son esas dos caras?

Kenneth: El lado santo y el lado bravo. El primero es ese lado un poco más vulnerable, donde sientes y te dejas llevar por tus emociones sin reprimirlas. Queremos transmitir que si quieres llorar, llora, que si quieres reír, ríe. Hay que dejarse llevar. Y el segundo es ese lado más valiente tanto al luchar por lo que amas como al serlo con uno mismo. A veces sentir esas dos partes es bueno. Ambas se pueden combinar y eso es lo que es un ser humano, una dualidad.

P: Una de vuestras propuestas más llamativas es que mezcláis el reggaeton con el k-pop. ¿Qué es lo que más os gusta de ambos estilos y lo que más os disgusta, si hay algo?

Gabi: Nos gustan muchísimo ambas y sentimos que estamos haciendo algo que nunca se ha hecho al ser el primer grupo latino que entrena con la metodología del k-pop. Para nosotros es un honor que seamos los primeros y representar algo tan valioso, que es usar el k-pop y combinarlo con nuestra esencia latina y con cada una de nuestras sazones. Eso le da un toque muy único a la música y a todo lo que hacemos.

P: Estuvisteis durante seis meses entrenando sin descanso al estilo del k-pop. Son muchos los artistas, en este caso coreanos, que han hablado sobre la presión extrema, la salud mental, los cánones de belleza... ¿Qué opináis vosotros al respecto?

Drew: Creo que es muy importante que se hable de esto y tener una conexión con el estado mental de cada uno. Es clave que estemos en sintonía con nuestro estado mental y que nos expresemos abiertamente con nuestra discográfica para que ellos estén ahí para nosotros. Se deben asegurar de que estemos mentalmente bien. Tenemos que saber que lo que estamos haciendo ahora mismo es bueno para nosotros y que la mentalidad en la que nos encontramos también lo es, para que cuando tengamos esos días en los que no estemos bien, podamos mirar atrás y recordar: "Esto es lo que hice para ayudarme a mejorar", y gracias a eso somos capaces de mantener el equilibrio emocional y trabajar juntos. Imagínate, en nuestro caso, somos cinco personalidades diferentes y un grupo muy variado. Pese a la metodología y el formato del k-pop, hay muchas cosas que todos tenemos que aprender juntos. La ayuda psicológica es muy importante para nosotros.

P: Desde vuestro debut habéis incorporado elementos del universo k-pop, habéis realizado contenido relacionado con BTS y habéis participado junto a otras boybands como Seventeen, Cortis o Enhypen. ¿Hasta qué punto queréis que se os compare con ellos?

Kauê: Lo que queremos representar es que somos mejores cuando hacemos las cosas juntos, de ahí que hayamos recurrido al k-pop. Nuestros bailes y nuestra música tienen muchos elementos del estilo surcoreano, pero creo que lo mejor de todo esto es poner las dos mejores partes de ambos estilos. Lo mejor es no comparar las cosas, sino que podamos crear alguno único y distinto. Eso es Santos Bravos.

"Conocimos a BTS y no nos podíamos creer que nos conocieran, fue una locura"

P: El pasado mes de mayo conocisteis personalmente a BTS en uno de sus conciertos en México y después de haber crecido admirándoles. ¿Qué pasó exactamente cuándo os encontrasteis?

Alejandro: No teníamos 100% asegurado que fuéramos a conocerlos hasta el momento en el que nos lo dijeron poco antes del show, y nos llevó un tiempo procesarlo. Primero los conocimos y después vimos el concierto. Nos parecieron personas muy irreales, como un mito. Fue muy cool. Kauê casi se desmaya de la emoción. Nos atendieron muy bien. Kenneth les escribió además una carta muy bonita.

Kenneth: Sí, era de tres hojas y me sorprendió porque RM, el líder de BTS, les tradujo al resto lo que ponía y se la estuvo leyendo a todos. Fue increíble.

P: No publicasteis ninguna foto del momento. ¿Qué ocurrió?

Kenneth: Es la primera vez que nos lo preguntan. No pudimos hacernos una foto.

Kauê: Creo que aunque no hay foto fue algo especial. Sabemos que nuestros fans querían ver una foto, pero nosotros no queríamos molestarles. Estaban a punto de subir al escenario y sabemos que se necesita tiempo para concentrarse en el show. Eso era algo muy importantes para nosotros. Solo les dijimos que les respetábamos muchísimo y que no queríamos incomodar.

P: ¿Qué fue lo que más os impresionó de ellos?

Gabi: Nada más vernos, J-Hope empezó: "Yeah Santos Bravos, 'Kawasaki'". Y yo no me podía creer que nos conocieran y que se supieran una de nuestras canciones. Yo creía que estaba alucinando. Fue una locura, de verdad.

P: En vuestro caso, sois cinco chicos distintos, de cinco países distintos, de edades distintas e historias distintas. ¿Qué creéis que aporta cada uno de vosotros al grupo?

Drew: Todos aportamos nuestro corazón y nuestra pasión, pero cada uno a su manera. Creo que lo que aportamos son nuestras experiencias y los conocimientos que cada uno de nosotros ha adquirido a través de diferentes situaciones, al crecer y vivir diferentes experiencias con distintos proyectos. Por ejemplo, Gabi era actor, Kenneth también, Kauê es un cantante fenomenal y creció en la iglesia, por lo que tiene un oído muy bueno, yo crecí bailando como coreógrafo... Así que muchos de nosotros podemos aportar muchísimo y aprender unos de otros. Eso es lo que nos hace únicos.

P: ¿Habéis tenido que sacrificar parte de vuestra vida personal para llegar hasta aquí?

Kauê: Cuando uno quiere lograr cosas en su vida deja otras a un lado. Por ejemplo, nosotros cuatro vivimos en México y Kenneth vive con su familia. Somos unos chicos que nos gusta estar junto a nuestra familia, y eso creo que es lo más difícil al estar fuera de nuestra casa, de nuestro país, vivir diferentes culturas... Creo que eso es lo más difícil para nosotros. Hablamos mucho sobre extrañar a nuestros seres queridos, por eso hemos querido crear nuestra propia familia entre nosotros.

"Una de nuestras metas es hacer un show en el lugar más grande e importante de cada uno de nuestros países"

P: ¿Cuál es mayor reto al que os queréis enfrentar?

Alejandro: Mmm... Drew dice que sería estar nominados a alguna categoría de los premios más importantes. Para mí, creo que sería esforzarnos mucho y actuar en festivales como Coachella o Lollapalooza.

Kenneth: Y una de nuestras grandes metas a futuro es hacer un show en el lugar más grande e importante de cada uno de nuestros países.

P: ¿Cuáles son vuestros planes tras la residencia de Shakira?

Kenneth: Después de aquí vamos a Nueva York para actuar ahí por primera vez y después iremos al Festival del Globo en León, Guanajuato, México, que nos emociona mucho. Además, estamos trabajando en música nueva y se vienen varias cosas, así que tendrán que estar pendientes de nosotros.