Este miércoles, 16 de septiembre, la Academia ha desvelado los nombres y apellidos de los grandes favoritos de esta nueva edición de galardones

Bad Bunny arrasa en los Latin Grammy: Karol G y Alejandro Sanz, las sorpresas de la noche que han eclipsado al puertorriqueño

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La música latina volverá a vestirse de gala el próximo mes de noviembre con una nueva edición de los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación ya ha puesto fecha a la gran noche de la música en español y portugués, que reunirá en Las Vegas a algunos de los artistas más importantes del panorama internacional.

Pero antes de que llegue esa esperada noche, el primer gran momento de esta edición es el anuncio de las nominaciones. Y la Academia ha desvelado este miércoles, 16 de septiembre, los artistas y trabajos que competirán por los gramófonos dorados.

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Así, el anuncio pone nombre y apellidos a los grandes favoritos de esta nueva edición en la que numerosos compositores aspiran a hacerse un hueco entre los grandes nombres de la música latina. La 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy se celebrará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, uno de los escenarios habituales de la gran fiesta de la industria musical latina.

En esta ocasión, el compositor mexicano Edgar Barrera lidera las nominaciones al acumular 10 candidaturas, seguido de Karol G, Rosalía, Ca7riel & Paco Amoroso, y Jorge Drexler, quienes obtuvieron siete cada uno.

Álbum del Año

Lux - Rosalía

‘Tropicoqueta’ - Karol G

‘Femme Fatal’ - Mon Laferte

‘Equilibrium’ - Anita

‘Free Spirits’ - CA7RIEL y Paco Amoroso

‘Taracá’ - Jorge Drexler

‘Vendrán Suaves Lluvias’ - Silvana Estrada

‘Muda’ - Carín León

‘La vida era Más corta’ - Milo J

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Canción del Año

'Coleccionando heridas'

'La Perla'

'¿Como se ama?'

'Mi Gran Amor'

'Femme Fatal'

'Hasta Jesús tuvo un mal día'

'Solifican12'

'Humano'

'Nilo'

Mejor Nuevo Artista

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

Maye

Sofía Monroy

Kendall Peña

Dora Sánchez

Aria Vega

Zeca Veloso

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Grabación del año

'Ha Ha'

'¿Cómo se ama?'

'Dime'

'Coleccionando heridas'

'Femme Fatale'

'Desde que te tengo'

'Niño'

'La perla'

'Alma'

'O amor nos encontrou'

Mejor 'Album Pop Contemporáneo

'KMO', de Pablo Alborán

'Instrucciones para ser feliz', de Monsieur Periné

'(Enamorada)', de NIC

'Todo puede convertirse en canción0, de Debi Nova

'¿Y ahora qué +?', de Alejandro Sanz

Mejor Canción Pop

'Al la niña que fui'

'Amarillo'

'(Favorito)'

'La perla'

'Melancolía'

Mejor Interpretación Urbana

'Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66'

'La villa', Ryan Castro, Kapo, Gangsta

'Se lo juro mor', Feid

'Dile Luna', Karol G, Eddy Lover

'Gil', Milo J, Trueno

Mejor Interpretación Reggaetón

'Contrabando', Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow

'Choque', Bad Gyal, Chencho Corleone

'Verano rosa', Karol G, Feid

'Una aventura', Ozuna

'Uñas afiladas', Sofía Reyes, Luísa Sonza

Mejor Álbum de Música Urbana

'Más cara', Bad Gyal

'Borondo' (5020 RCRDS Sessions), Beéle

'Tropicoqueta', Karol G

'Do not disturb: late checkout', Young Miko

'Omerta', J Balvin, Ryan Castro

Mejor Canción de rap/hip hop

'Antisistema', J Noa, Trooko

'El pana deiby', Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo

'Gohan y Goku', Arcángel

'Mono', Kase.O, Okeiflou, Tokischa

'Poder', Feid, Lil Supa

Mejor Canción Urbana

'Buenos términos', Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino Segarra, Daniel Silva De Sousa

'Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66', Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee

'Por si mañana no estoy', Omar Courtz

'Reliquia Do 2t', DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7

'Yo y tú', Beéle, Kevyn Mauricio Cruz, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristobal Salazar Suarez

Mejor Álbum de Rock

'A la mitad', Beta

'Malicia', Mägo De Oz

'Ceremonia', 1915

'Shine', Fito Paez

'La frontera', Viniloversus

Mejor Canción de Rock

'Destruirse', Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez, Emerson Swinford

'Ego', Anton Curtis Delost, Mónica Velez Domínguez, Niko Rubio, Alejandro Villarreal Perez, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal

'Las fuerzas armadas del amor', Fito Paez

'Montserrat', Draco Rosa

'Rojo profundo', Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte

Mejor Álbum Pop/Rock

'Mi Año Gótico'

'Juanesteban'

'Tierra De Nadie'

'Olas De Luz'

'Términos & Condiciones'

Mejor Canción Rock/Pop

'Antes De Que El Mundo Se Acabe'

'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día'

'Hasta Que Me Quede Sin Voz'

'Me Levanté De La Cama'

'Ratera'

Mejor Álbum pop tradicional

'Amorío'

'Puerta abierta'

'Yo canto 2'

'TQ+'

'Querida yo'

Mejor Productor del Año

Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz "Tatool"

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Kakalo, 'De Parte Mía'

Peso Pluma, Tito Double P, 'Dinastía (Deluxe)'

Rivs, 'Contra Todo'

Xavi, 'Dosis'

Yahritza y Su Esencia, 'Metamorfosis'

Mejor Interpretación de Música Electrónica

'Beto’s Horns - Fred Remix'

'Armándola De Pedo'

'Circular'

'Motopirueta'

'III. Ojalá! - Bronquio Remix'

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Algo Nuevo De Ayer

Orgánico

Eternamente Omara

Íntimo (En Vivo)

Cualquiera Se Enamora

Mejor Canción Tropical

Crayola

Latino

Nombre y Apellido

Realidad-Es

Todo llega

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Jorge Luis Chacín, 'De Amor, Sueños y Cantares'

Alex Cuba, 'Indole'

Fonseca, 'Antes Que El Tiempo Se Vaya'

Greeicy, 'Candela'

Niña Pastori, 'Color Fania'

Mejor Álbum Cantautor

Djavan, 'Improviso'

Jorge Drexler, 'Taracá'

Silvana Estrada, 'Vendrán Suaves Lluvias'

Arath Herce, 'Musas en Mi'

Mon Laferte, 'FEMME FATALE'

Mejor Canción Cantautor

Dime

generación digital

Las Palabras

Musas en Mi

Temblor Y Réplica

Mejor Álbum de Salsa

Invicto

El Alma En Clave

El Relevo

Más Que Palabras

Malportada

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Jorgito

Vallenato Social Club

Corazón Ausente

El Tiempo Perfecto

El Último Disco Vol. 1

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

Música Para Bailar

Todo Llega

No Era El Plan

Oye Eta Vaina

Chula

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano II

La Fernández

La Voz De Mi Trompeta (50 Años)

Bandera Blanca

Mejor Compositor del Año

Jenni Mosello

Sara Schell

Edgar Barrera

Ivan Gámez

Yoel Henríquez

Mejor Álbum de Música Alternativa

CUERPOS, Vol. 1

DESDE EL COMA

FREE SPIRITS

Demian

LUX (Complete Works)

Mejor Canción Alternativa

Ante la duda, baila

BUGAMBILIA

El Reset

QUERIDA AMALIA:

1:30

Mejor Canción en portugués