Este miércoles, 16 de septiembre, la Academia ha desvelado los nombres y apellidos de los grandes favoritos de esta nueva edición de galardones
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La música latina volverá a vestirse de gala el próximo mes de noviembre con una nueva edición de los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación ya ha puesto fecha a la gran noche de la música en español y portugués, que reunirá en Las Vegas a algunos de los artistas más importantes del panorama internacional.
Pero antes de que llegue esa esperada noche, el primer gran momento de esta edición es el anuncio de las nominaciones. Y la Academia ha desvelado este miércoles, 16 de septiembre, los artistas y trabajos que competirán por los gramófonos dorados.
Así, el anuncio pone nombre y apellidos a los grandes favoritos de esta nueva edición en la que numerosos compositores aspiran a hacerse un hueco entre los grandes nombres de la música latina. La 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy se celebrará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, uno de los escenarios habituales de la gran fiesta de la industria musical latina.
En esta ocasión, el compositor mexicano Edgar Barrera lidera las nominaciones al acumular 10 candidaturas, seguido de Karol G, Rosalía, Ca7riel & Paco Amoroso, y Jorge Drexler, quienes obtuvieron siete cada uno.
Álbum del Año
- Lux - Rosalía
- ‘Tropicoqueta’ - Karol G
- ‘Femme Fatal’ - Mon Laferte
- ‘Equilibrium’ - Anita
- ‘Free Spirits’ - CA7RIEL y Paco Amoroso
- ‘Taracá’ - Jorge Drexler
- ‘Vendrán Suaves Lluvias’ - Silvana Estrada
- ‘Muda’ - Carín León
- ‘La vida era Más corta’ - Milo J
Canción del Año
- 'Coleccionando heridas'
- 'La Perla'
- '¿Como se ama?'
- 'Mi Gran Amor'
- 'Femme Fatal'
- 'Hasta Jesús tuvo un mal día'
- 'Solifican12'
- 'Humano'
- 'Nilo'
Mejor Nuevo Artista
- Delilah
- Fabian
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- Maye
- Sofía Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sánchez
- Aria Vega
- Zeca Veloso
Grabación del año
- 'Ha Ha'
- '¿Cómo se ama?'
- 'Dime'
- 'Coleccionando heridas'
- 'Femme Fatale'
- 'Desde que te tengo'
- 'Niño'
- 'La perla'
- 'Alma'
- 'O amor nos encontrou'
Mejor 'Album Pop Contemporáneo
- 'KMO', de Pablo Alborán
- 'Instrucciones para ser feliz', de Monsieur Periné
- '(Enamorada)', de NIC
- 'Todo puede convertirse en canción0, de Debi Nova
- '¿Y ahora qué +?', de Alejandro Sanz
Mejor Canción Pop
- 'Al la niña que fui'
- 'Amarillo'
- '(Favorito)'
- 'La perla'
- 'Melancolía'
Mejor Interpretación Urbana
- 'Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66'
- 'La villa', Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- 'Se lo juro mor', Feid
- 'Dile Luna', Karol G, Eddy Lover
- 'Gil', Milo J, Trueno
Mejor Interpretación Reggaetón
- 'Contrabando', Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow
- 'Choque', Bad Gyal, Chencho Corleone
- 'Verano rosa', Karol G, Feid
- 'Una aventura', Ozuna
- 'Uñas afiladas', Sofía Reyes, Luísa Sonza
Mejor Álbum de Música Urbana
- 'Más cara', Bad Gyal
- 'Borondo' (5020 RCRDS Sessions), Beéle
- 'Tropicoqueta', Karol G
- 'Do not disturb: late checkout', Young Miko
- 'Omerta', J Balvin, Ryan Castro
Mejor Canción de rap/hip hop
- 'Antisistema', J Noa, Trooko
- 'El pana deiby', Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo
- 'Gohan y Goku', Arcángel
- 'Mono', Kase.O, Okeiflou, Tokischa
- 'Poder', Feid, Lil Supa
Mejor Canción Urbana
- 'Buenos términos', Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino Segarra, Daniel Silva De Sousa
- 'Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66', Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee
- 'Por si mañana no estoy', Omar Courtz
- 'Reliquia Do 2t', DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7
- 'Yo y tú', Beéle, Kevyn Mauricio Cruz, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristobal Salazar Suarez
Mejor Álbum de Rock
- 'A la mitad', Beta
- 'Malicia', Mägo De Oz
- 'Ceremonia', 1915
- 'Shine', Fito Paez
- 'La frontera', Viniloversus
Mejor Canción de Rock
- 'Destruirse', Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez, Emerson Swinford
- 'Ego', Anton Curtis Delost, Mónica Velez Domínguez, Niko Rubio, Alejandro Villarreal Perez, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal
- 'Las fuerzas armadas del amor', Fito Paez
- 'Montserrat', Draco Rosa
- 'Rojo profundo', Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte
Mejor Álbum Pop/Rock
- 'Mi Año Gótico'
- 'Juanesteban'
- 'Tierra De Nadie'
- 'Olas De Luz'
- 'Términos & Condiciones'
Mejor Canción Rock/Pop
- 'Antes De Que El Mundo Se Acabe'
- 'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día'
- 'Hasta Que Me Quede Sin Voz'
- 'Me Levanté De La Cama'
- 'Ratera'
Mejor Álbum pop tradicional
- 'Amorío'
- 'Puerta abierta'
- 'Yo canto 2'
- 'TQ+'
- 'Querida yo'
Mejor Productor del Año
- Edgar Barrera
- Julio Raposo
- Santiago Ruiz "Tatool"
- Juan Pablo Vega
- Federico Vindver
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- Kakalo, 'De Parte Mía'
- Peso Pluma, Tito Double P, 'Dinastía (Deluxe)'
- Rivs, 'Contra Todo'
- Xavi, 'Dosis'
- Yahritza y Su Esencia, 'Metamorfosis'
Mejor Interpretación de Música Electrónica
- 'Beto’s Horns - Fred Remix'
- 'Armándola De Pedo'
- 'Circular'
- 'Motopirueta'
- 'III. Ojalá! - Bronquio Remix'
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Algo Nuevo De Ayer
- Orgánico
- Eternamente Omara
- Íntimo (En Vivo)
- Cualquiera Se Enamora
Mejor Canción Tropical
- Crayola
- Latino
- Nombre y Apellido
- Realidad-Es
- Todo llega
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- Jorge Luis Chacín, 'De Amor, Sueños y Cantares'
- Alex Cuba, 'Indole'
- Fonseca, 'Antes Que El Tiempo Se Vaya'
- Greeicy, 'Candela'
- Niña Pastori, 'Color Fania'
Mejor Álbum Cantautor
- Djavan, 'Improviso'
- Jorge Drexler, 'Taracá'
- Silvana Estrada, 'Vendrán Suaves Lluvias'
- Arath Herce, 'Musas en Mi'
- Mon Laferte, 'FEMME FATALE'
Mejor Canción Cantautor
- Dime
- generación digital
- Las Palabras
- Musas en Mi
- Temblor Y Réplica
Mejor Álbum de Salsa
- Invicto
- El Alma En Clave
- El Relevo
- Más Que Palabras
- Malportada
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- Jorgito
- Vallenato Social Club
- Corazón Ausente
- El Tiempo Perfecto
- El Último Disco Vol. 1
Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata
- Música Para Bailar
- Todo Llega
- No Era El Plan
- Oye Eta Vaina
- Chula
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano II
- La Fernández
- La Voz De Mi Trompeta (50 Años)
- Bandera Blanca
Mejor Compositor del Año
- Jenni Mosello
- Sara Schell
- Edgar Barrera
- Ivan Gámez
- Yoel Henríquez
Mejor Álbum de Música Alternativa
- CUERPOS, Vol. 1
- DESDE EL COMA
- FREE SPIRITS
- Demian
- LUX (Complete Works)
Mejor Canción Alternativa
- Ante la duda, baila
- BUGAMBILIA
- El Reset
- QUERIDA AMALIA:
- 1:30
Mejor Canción en portugués
- Aguas de un mar azul - Urias
- Recuerdos - Rosalía y Carminho
- En el viento de nosotros - Criolo, Amaro de Freitas y Dino D'Santiago
- Tu ola - Marisa Monte
- Vivir y morir de amor en Latinoamérica - Johnny Hooker y Ney Matogroso