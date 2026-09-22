Redacción Uppers 22 SEP 2026 - 12:51h.

El coprotagonista de 'En el corazón de la bestia' estaba acostumbrado a desenvolverse en terrenos complicados y en circunstancias exigentes

El inesperado lamento de Brad Pitt a los 62: "Dios, quiero recuperar mis cincuenta"

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Brad Pitt está acostumbrado a embelesar a la cámara. Ya sea conduciendo un Fórmula 1, metido en una guerra o ejerciendo de especialista con un peculiar sentido del humor, el actor suele ser el protagonista absoluto de sus películas. Pero en 'En el corazón de la bestia', su nueva aventura de supervivencia dirigida por David Ayer, le ha salido un robaescenas de cuatro patas. Se llama Uber, es un pastor alemán neozelandés y, antes de convertirse en compañero cinematográfico de una de las mayores estrellas de Hollywood, ya tenía una vida digna de película.

En la cinta, Pitt interpreta a James Belmont, un veterano de las Fuerzas Especiales que queda aislado en la naturaleza de Alaska después de un accidente aéreo. A su lado está Odin, su antiguo perro de combate. Heridos, lejos de la civilización y rodeados de un paisaje tan espectacular como peligroso, hombre y animal tendrán que confiar el uno en el otro para salir adelante.

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David Ayer, que ya había dirigido a Pitt en 'Corazones de acero', quiso que esa relación fuese mucho más que la típica historia de un soldado y su perro. Para el director, son dos supervivientes que se han salvado mutuamente y que comparten una intimidad construida después de haber pasado juntos por el infierno.

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De los rescates de montaña a Hollywood

El verdadero nombre de Odin es Uber y su experiencia delante de una cámara era, hasta ahora, inexistente. Su experiencia en situaciones difíciles, en cambio, era considerable. Trabajó de manera real como perro policía y posteriormente en labores de búsqueda y rescate de montaña en Nueva Zelanda, por lo que estaba acostumbrado a desenvolverse en terrenos complicados y en circunstancias exigentes.

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Precisamente esas capacidades hicieron que llamara la atención del equipo de Ayer cuando comenzó la búsqueda del protagonista canino. Según explicó el cineasta a GQ, Uber pertenecía a un rescatador de montaña que murió por suicidio. Después de aquella tragedia, el perro terminó con otra familia hasta que el equipo de la película dio con él.

Pero para interpretar a Odin no estuvo solo. Sus tres hijos, Seeka, Ryker y Hondo, también participaron en el rodaje y ejercieron de dobles en determinadas escenas. Una auténtica familia de especialistas caninos.

Ayer también ha contado un detalle que le impresionó especialmente. Durante el rodaje había una escena en la que Uber debía aparecer en un helicóptero. El director se dio cuenta de que el animal estaba demasiado tranquilo para tratarse de su primera experiencia con una aeronave. Pero, claro, un perro acostumbrado al trabajo de rescate ya había visto cosas bastante más extrañas que un helicóptero rodeado de cámaras.

Ese aplomo resultó muy valioso para una película rodada en condiciones exigentes. Aunque la Alaska de la historia se recreó en Nueva Zelanda, el rodaje llevó al equipo a paisajes montañosos y condiciones meteorológicas difíciles. Y mientras Pitt tenía que enfrentarse a un entrenamiento específico para interpretar de manera creíble a un hombre preparado para sobrevivir en la naturaleza, Uber aportaba sus años de experiencia como perro de trabajo.

Obligados a improvisar

Trabajar con el animal también obligó a improvisar en ciertos momentos, ya que no siempre hacía exactamente lo que estaba previsto. Pitt ha contado que algunas escenas se construían siguiendo las reacciones de Uber y que, si el perro decidía mirar o desplazarse en una determinada dirección, la interpretación tenía que adaptarse a él. En cierto modo, no era simplemente un actor al que había que dirigir. Era un compañero de reparto con criterio propio.

La complicidad entre ambos parece haber sido uno de los grandes descubrimientos del rodaje. Pitt ha hablado de la experiencia como algo especialmente especial y ha llegado a describir a Uber como "la estrella de la película". Parece que en esta ocasión, el célebre actor ha tenido que aceptar que otro se lleve el plano.