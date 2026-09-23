Shakira reúne a lo mejor del talento Iberoamericano en su primer fin de semana de su Residencia en Madrid

telecinco.es 23 SEP 2026 - 10:08h.

Electrónica, folklore, pop rap.... ES LATINA no distingue por géneros

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El primer fin de semana de ES LATINA en Madrid se ha saldado con los tres primeros conciertos de Shakira en la residencia de Las Mujeres Ya No Llora ha demostrado su capacidad de convertirse en un símbolo de la cultura y en el hogar de lo mejor del talento a ambas orillas del Atlántico. Así, chefs, creativas, diseñadores de moda, y un largo etcétera de participantes de diversas disciplinas han demostrado que la voz del español y el portugués se escucha cada vez más alto y claro en todo el mundo.

Pero es en el apartado musical donde ES LATINA y Shakira han echado el resto para ofrecerle a todos los seguidores de la colombiana una constelación de estrellas que van desde los grandes nombres del mainstream en España, como Lia Kali, hasta las propuestas más originales y alternativas del clubbing en Latinoamérica, como Rebequita o Linapary. Siempre con una mirada especial hacia las artistas femeninas.

ELECTRÓNICA, FOLKLORE, POP, RAP…. ES LATINA NO DISTINGUE DE FRONTERAS NI DE GÉNERO

Guitarricadelafuente, uno de los artistas españoles del año; Santos Bravos, la boyband latina del momento en todo el mundo; MARO, la cantautora portuguesa que representa los lazos de iberoamérica o la rapera andaluza Faenna, que bebe del imaginario del flamenco en sus producciones, son solo parte de un catálogo de nombres de primer nivel que brillaron en ES LATINA en su primer fin de semana. Este cartel adquiere una importancia significativa porque marca la línea de las próximas conquistas de Shakira en Madrid. Los artistas invitados por La Loba, al igual que las acompañantes que la escoltan al escenario en una de las imágenes más memorables que han dejado los tres primeros shows -Jedet, Chanel, Vicco,…- forman parte de una experiencia que funciona como extensión del universo de Shakira.

La cantante barranquillera, como ha quedado claro con el repertorio con el que se presenta en esta residencia de LMYNLL, ha viajado de la cultura popular y el folklore local, al pop global, pasando por el urbano, la electrónica o el rock. Esa variedad es la misma que refleja un cartel donde conviven artistas de renombre con propuestas tan arriesgadas como las de La Cucaracha, Color o Calamidades Lola. El segundo fin de semana vendrá cargado de aún más sorpresas y nombres importantes.