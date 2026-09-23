La Policía se ha desplegado en la zona desde primera hora y se ha encontrado con la oposición de cientos de manifestantes: muchos han pasado la noche acampados

A punto de cumplir 88 años, Maricarmen se enfrenta a su cuarto intento de desahucio: “Es mi casa, aquí murió mi papá y mi mamá”

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MadridTensión en el barrio madrileño del Retiro, en Madrid, por el intento de desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años a la que ahora, por cuarta vez y tras 71 años viviendo de alquiler en el domicilio, quieren echar del inmueble.

Su padre alquiló la vivienda siete décadas atrás y ella heredó el contrato. Sin embargo, ahora la empresa propietaria de la vivienda le ha subido el alquiler a 1.650 euros, una cantidad inviable para ella. Expuesta al desahucio, han sido cientos de personas las que se han concentrado en las inmediaciones de su portal y han pasado la noche acampados junto a su edificio, decididos a frenar su desalojo. De hecho, desde primera hora de esta mañana, con gritos y proclamas, bloquean el paso a la Policía, que se ha personado desde muy temprano, a la espera de la comisión judicial para actuar.

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Tensión por el desahucio de Maricarmen

Las autoridades están decididas a ejecutar la orden judicial, pero la multitud congregada en la zona está determinada a pararlo. Al grito de “¡este desahucio lo vamos a ganar!”, "¡no se marcha!" o "¡fuera fondos buitres de nuestros barrios!", los manifestantes, –muchos de ellos convocados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid– hacen frente desde primera hora a los agentes desplegados en la zona, clamando para que la octogenaria no sea expulsada y bloqueando el paso al inmueble.

Desde el citado sindicato, que está compartiendo imágenes en directo de la situación, reclaman que se espere a que el recurso de la ONU se resuelva, pero el despliegue policial que se ha dispuesto desde el arranque de la mañana no invita a pensar en ello.

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Desde el lugar, el sindicato ha denunciado también que las autoridades han "echado a la prensa", "incumpliendo la libertad de prensa", cargando al mismo tiempo contra la delegación del Gobierno y el PSOE.

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La esperanza de Maricarmen: la lucha ciudadana y la ayuda de una escritora anónima

Frente a su polémico desahucio, con una subida de alquiler que supera con creces su pensión tras siete décadas viviendo allí y “pagando religiosamente”, como ha subrayado la propia Maricarmen, su esperanza está en la lucha ciudadana, –ante la cual se ha mostrado completamente emocionada–, y la aparición de una escritora anónima que se ha comprometido a pagar el alquiler el tiempo que haga falta para que la octogenaria no salga de la casa en la que lleva 71 años viviendo.

“Quiero daros las gracias desde el fondo de mi corazón. Me habéis ayudado muchísimo. Yo no sé lo que pasará mañana, pero pase lo que pase, jamás olvidaré lo que me habéis ayudado durante todos estos años”, decía, muy emocionada, la pasada noche. Y hoy, en ese “mañana” del que hablaba desde una silla de ruedas, los concentrados han seguido junto a ella, ofreciendo resistencia.

Con la tensión creciendo a las puertas de su edificio, y a la espera de lo que suceda en las últimas horas, se espera también a si el propietario del inmueble, –el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones–, acepta la declaración de la escritora anónima que se ha comprometido a pagar la última oferta que pusieron sobre la mesa.