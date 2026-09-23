El Complemento de Ayuda para la Infancia forma parte del IMV, pero los límites de renta y patrimonio de esta ayuda son más amplios

Ingreso Mínimo Vital: cómo pedir la ayuda si tienes menos de 23 años y requisitos importantes que hay que conocer

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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la Infancia, conocido como CAPI, se han convertido en las principales ayudas de apoyo económico para miles de familias en situación de vulnerabilidad. A fecha de agosto de 2026 , 893.820 hogares se han beneficiado del IMV, mientras que 623.347 recibieron el CAPI, un complemento que aún es muy desconocido a pesar de estar integrado en el Ingreso Mínimo Vital pero accesible también de forma independiente como forma de reforzar la protección de la infancia y complementar la red de apoyo que ofrece el IMV.

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Umbrales de renta más amplios para tener derecho al CAPI

La singularidad del CAPI reside en la posibilidad de ofrecer una ayuda mensual fija por cada menor a cargo, al tiempo que amplía la cobertura de protección social para hogares con niños, niñas y adolescentes. Su diseño permite que familias que no cumplen los requisitos económicos del IMV puedan recibir igualmente el CAPI, gracias a unos umbrales de renta más amplios y criterios de elegibilidad propios.

El IMV es una prestación económica dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas que viven solas o integradas en una unidad de convivencia sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el IMV llegó en agosto a 893.820 hogares en los que vivían 2.725.899 personas, con una cuantía media de 502,8 euros mensuales por hogar y una nómina total cercana a los 474,7 millones de euros.

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La prestación ha experimentado un crecimiento del 16,9 % en un año, con 128.915 prestaciones activas más, y ha ampliado su cobertura a 390.346 beneficiarios adicionales. La mayoría de titulares y beneficiarios son mujeres, que representan más de dos tercios de las personas titulares y más de la mitad de los perceptores.

Además, 1.103.781 menores reciben esta prestación, lo que supone el 40,5 % del total, y más de dos tercios de las familias perceptoras cuentan con menores a cargo.

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Las cuantías del IMV varían según la composición del hogar, con una base mínima de 733,60 euros mensuales para un adulto solo y un máximo garantizado de 1.614,59 euros para unidades de convivencia de cinco o más personas. Entre estos extremos se sitúan las cuantías para hogares monoparentales y familias con uno, dos o tres menores, así como para unidades con dos, tres o cuatro adultos. A estas cantidades se suman complementos adicionales, como el incremento del 22 % en casos de discapacidad igual o superior al 65% o situaciones de vulnerabilidad extrema, y el propio CAPI, que añade una ayuda fija por cada menor según su edad.

Las cantidades que se pagan por el Ingreso Mínimo Vital (IMV) varían según la composición del hogar, situándose la base mínima en 733,60 euros mensuales para un beneficiario individual. Es fundamental tener en cuenta que el IMV funciona como una ayuda diferencial: el importe que realmente se cobra es la diferencia entre la renta garantizada por ley y los ingresos que ya tenga la persona o la unidad de convivencia.

Las cuantías vigentes mensuales y anuales quedan repartidas del siguiente modo según los miembros que integran la unidad de convivencia:

1 adulto (individual) : 733,60 € mensuales (8.803,20 € anuales)

: 733,60 € mensuales (8.803,20 € anuales) 1 adulto + 1 menor (monoparental) : 954,10 € mensuales (11.449,16 € anuales)

: 954,10 € mensuales (11.449,16 € anuales) 1 adulto + 2 menores (monoparental) : 1.173,76 € mensuales (14.085,12 € anuales)

: 1.173,76 € mensuales (14.085,12 € anuales) 1 adulto + 3 menores : 1.394,45 € mensuales (16.733,39 € anuales)

: 1.394,45 € mensuales (16.733,39 € anuales) 2 adultos : 953,68 € mensuales (11.444,16 € anuales)

: 953,68 € mensuales (11.444,16 € anuales) 2 adultos + 1 menor : 1.173,76 € mensuales (14.085,12 € anuales)

: 1.173,76 € mensuales (14.085,12 € anuales) 2 adultos + 2 menores : 1.393,84 € mensuales (16.726,08 € anuales)

: 1.393,84 € mensuales (16.726,08 € anuales) 3 adultos : 1.173,76 € mensuales (14.085,12 € anuales)

: 1.173,76 € mensuales (14.085,12 € anuales) 4 adultos : 1.393,84 € mensuales (16.726,08 € anuales)

: 1.393,84 € mensuales (16.726,08 € anuales) Máximo garantizado (5 o más personas): 1.614,59 € mensuales (19.375,05 € anuales)

¿Qué es el CAPI y cómo se gestiona?

El Complemento de Ayuda para la Infancia forma parte del IMV, pero los límites de renta y patrimonio de esta ayuda son más amplios y por tanto es posible recibir el CAPI en solitario. Se solicita mediante el mismo formulario que el IMV y fue incorporado como mejora en la Ley del Ingreso Mínimo Vital en febrero de 2022, con el objetivo de reforzar la protección de la infancia. La Seguridad Social lo abona de oficio a las unidades de convivencia que tienen derecho a él.

Sus cuantías son fijas por menor a cargo y se distribuyen en tres tramos:

115 euros mensuales para menores de tres años

para menores de tres años 80,50 euros mensuales para los mayores de tres y menores de seis

para los mayores de tres y menores de seis 57,50 euros mensuales para los mayores de seis y menores de 18 años

La Seguridad Social destaca que el CAPI ha permitido ampliar la cobertura a familias que no cumplen los requisitos del IMV, reforzando la protección de más de un millón de menores y consolidándose como un instrumento esencial para reducir la vulnerabilidad infantil.