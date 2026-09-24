Muere la actriz y escritora francesa Marina Vlady a los 88 años de edad

La actriz y escritora francesa Marina Vlady ha muerto este jueves a los 88 años, según ha confirmado su familia

Muere el actor francés Arnaud Denis tras recibir la eutanasia a los 43 años

Compartir







La actriz, escritora y cantante francesa Marina Vlady ha muerto este jueves a los 88 años. Ganadora del premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes de 1963 por 'Le lit conjugal', Vlady desarrolló una extensa trayectoria en el cine, con más de 80 películas a lo largo de su carrera.

La intérprete falleció en su domicilio, acompañada por sus seres queridos y sus mascotas, según han comunicado sus hijos, que han descrito su vida como "larga, hermosa y plena".

Vlady se inició en el mundo de la interpretación siendo muy joven. Con 16 años participó en 'Avant le déluge', dirigida por André Cayatte en 1954, una película por la que recibió el premio Suzanne Bianchetti, destinado a reconocer a la actriz más prometedora. Un año después contrajo matrimonio con el director Robert Hossein, con quien trabajó en varias películas y tuvo dos hijos. Posteriormente tuvo un tercer hijo con el aventurero Jean-Claude Brouillet.

Además de su carrera cinematográfica, Vlady también desarrolló una faceta musical

A lo largo de las décadas siguientes, la actriz trabajó con algunos de los principales nombres del cine francés, italiano e internacional. Su filmografía incluye colaboraciones con directores como Jean-Luc Godard, Orson Welles, Bertrand Tavernier, Chris Marker y Ettore Scola.

Además de su carrera cinematográfica, Vlady también desarrolló una faceta musical junto a sus hermanas. Las tres formaron el grupo 'Les sœurs Poliakoff', con el que grabó dos álbumes y alcanzó reconocimiento en el mundo de la canción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su trayectoria estuvo también vinculada al activismo y a distintas causas sociales

En 1969 se casó con el cantante y poeta ruso Vladimir Vissotsky y se trasladó a Moscú para vivir junto a él. Permaneció allí hasta la muerte del artista, en 1980. Años después, Vlady plasmó aquella etapa de su vida en el libro 'Vladimir o el vuelo detenido', publicado en 1987 y posteriormente llevado a los escenarios.

Su trayectoria estuvo también vinculada al activismo y a distintas causas sociales. Participó en iniciativas relacionadas con la oposición a la guerra de Argelia y formó parte del 'Manifiesto de los 343', además de implicarse en la defensa de los inmigrantes indocumentados y del derecho a la vivienda. Junto a su última pareja, el médico y político Léon Schwartzenberg, participó en la creación de la DAL, una asociación dedicada a la defensa del derecho a la vivienda. Sus hijos han destacado precisamente ese compromiso social al recordar la figura de una mujer a la que definen por su generosidad y por una vida marcada tanto por el cine como por la escritura, la música y el activismo.