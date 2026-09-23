Claudia Barraso 23 SEP 2026 - 20:17h.

Una fuente cercana al entorno de George Clooney ha confirmado que el actor está roto por la muerte de Presley Gerber

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George Clooney, amigo íntimo de la familia del fallecido Presley Gerber, ha quedado muy afectado tras la noticia de la muerte del joven, ya que la amistad con sus padres es una buena e íntima relación desde hace años.

Según ha confirmado una fuente al Daily Mail, “George está destrozado por eso”, porque Rande Geber es su mejor amigo y todos sentían preocupación por Presley, pero “no hay enfado ni vergüenza, solo una profunda tristeza. Presley tenía un problema real con la depresión y la ansiedad y nadie podía culparlo por eso. Presley estaba viviendo una pesadilla”.

Otra fuente para el mismo medio añadió que cuando George se enteró de la triste noticia, supuso “un golpe muy duro” para él. “George lleva sus emociones a flor de piel y realmente quería mucho a Presley. Sabía que el joven tenía dificultades, así que, aunque no se puede decir que algo así fuera completamente inimaginable, eso no lo hace menos impactante ni devastado. Fue una sorpresa increíblemente dolorosa y no deseada y, honestamente, un golpe muy duro para George”.

Presley “era parte de la familia de George”

Presley “era parte de la familia de George” y el actor ha intentado estar cerca de su familia en todo momento: “Siempre ha sido la persona a la que la gente recurre cuando atraviesa algo difícil, y con algo de esta magnitud eso no va a cambiar. No importa lo ocupado que esté ni lo que esté ocurriendo en su propia vida. Si Rande o cualquier miembro de la familia lo necesita, todo lo demás se detiene”.

George Clooney y Rande Gerber se conocieron en los años 90, cuando el padre del fallecido era propietario ‘The Whiskey’, un bar ubicado en el Paramount Hotel de Nueva York. El actor se encontraba en la ciudad por el rodaje de una de sus películas y, desde ese encuentro, ambos construyeron una potente amistad que después se acabó trasladando al ámbito empresarial.