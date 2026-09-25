Cada vez es más habitual encontrar fusiones de diferentes estilos musicales combinados con sonidos de música electrónica o tecno

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Hace casi tres décadas que Britney Spears lanzó uno de sus singles más exitosos: 'Baby one more time'. Hoy, 27 años después sigue provocando gritos de emoción en festivales y discotecas al escuchar las primeras notas. El fenómeno de la música house, tecno y dance arrasa en eventos de España y de todo el mundo y cada vez es más habitual encontrar combinaciones de estos géneros con otros como el pop o el flamenco.

Es el caso de la saeta al cristo de los gitanos cuyo éxito arrollador ha llegado incluso a algunos de los festivales más importantes del mundo de la mano de Aaron Sevilla, un DJ mexicano que hace bailar a la gente al rimo de saetas o de Chiquetete. El artista logró conquistar a los fans del tecno con una versión electrónica de la saeta en un stand de flamenco del festival Tomorrowland, el festival de música electrónica de referencia a nivel mundial.

En la misma línea, el duo español Mëstiza también combina el flamenco con los ritmos hipnóticos de la música electrónica. Las DJs y productoras han logrado llevar esta mezcla de sonidos a festivales como Coachella en el que debutan los principales artistas internacionales del mundo.

La nueva moda son las canciones antiguas de flamenco o pop que utilizan los DJs más demandados en los mayores festivales de música electrónica del mundo.