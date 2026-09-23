Taylor Swift dice adiós a su era burlesque: su nueva canción, ‘Patient Zero’, llega el 25 de septiembre

Taylor Swift ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que el próximo viernes 25 de septiembre lanzará nueva música y dejará atrás su era burlesque

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Taylor Swift anunció este martes que lanzará un nuevo sencillo el 25 de septiembre bajo el nombre ‘Patient Zero’.

"Llevo esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo ‘Patient Zero’ saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!)", compartió la cantante en sus redes sociales acompañado de una fotografía en la que lleva un vestido negro, mientras se apoya en una pared.

Su adiós a la era burlesque

Horas antes Swift había publicado en su página web un conteo regresivo frente a unas cortinas de teatro, sin dar detalles sobre lo que iba a anunciar.

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El reloj y la estética parecían mantener el estilo burlesque que exploró en ‘The Life of a Showgirl’ (2025), pero una vez que se reveló la noticia, la página web mostró un fondo gris, un árbol sin hojas, y Swift apareció con una imagen mucho más sobria y menos festiva que antes, lo que podría anticipar una nueva etapa musical.

Junto al anuncio del sencillo, la cantante también promocionó una serie de CDs de edición especial ('Collector’s Edition').

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Swift protagonizó un sketch de comedia de ‘Law & Order’ la última edición de los Premios Emmy, en los que supuestamente dejó pistas ocultas para sus seguidores, además de una serie de palabras sospechosas para descifrar: "Sacárido. Aries. Del viñedo. Norte o sur".

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Una de las auténticas protagonistas de los MTV VMA 2026

Dos días después del estreno de este nuevo single, Taylor Swift recibirá el primer premio MTV VMA a la mejor dirección artística en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles. Además, la cantante es la segunda artista con más nominaciones de la noche, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

Este nuevo galardón reconoce a artistas musicales innovadores cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual, según informó la producción de estos premios en un comunicado. "Celebran una trayectoria profesional sólida e influyente de artistas que han superado los límites creativos y desarrollado una voz propia como directores", explica el escrito.

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Swift ha dirigido algunos de los vídeos más representativos de su carrera, entre los que destacan ‘Karma (feat. Ice Spice)’ o más recientemente ‘The Fate of Ophelia’ y ‘Opalite’.

La intérprete ha sido nominada siete veces a mejor directora en los MTV Video Music Awards, de los cuales ha ganado en cuatro ocasiones Swift llega a la ceremonia como la segunda artista con más nominaciones, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

Pero quien lidera la lista es Madonna, con once candidaturas, incluidas las tres grandes: vídeo del año por ‘Confessions II – The Film’, y artista y canción del año, esta última por ‘Bring Your Love’, junto a Sabrina Carpenter.