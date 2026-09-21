Shakira ha sorprendido a sus fans con una actuación sorpresa junto a Laura Pausini durante su tercera noche de su residencia en Madrid

La promotora de Shakira responde a las críticas por las estructuras del concierto en Madrid: "Están certificadas"

Compartir







MadridLa residencia de Shakira en Madrid ya está dejando momentos para la historia. En su última actuación en la capital, la colombiana tenía una sorpresa muy especial preparada para todos los asistentes. La cantante Laura Pausini era la artista escogida que cantaba junto a la artista colombiana un tema mítico como es 'Antología'. Sin duda, un momento muy emotivo y especial que fue captado por miles de seguidores que se encontraban en el recinto creado exclusivamente para la residencia de Shakira.

La protagonista de la noche presentaba a sus fans la gran sorpresa que les tenía preparados para esta noche del domingo 20 de septiembre: "Empezamos nuestras carreras casi al mismo tiempo y es un lujo tenerla esta noche a esta gran artista, la bellísima Laura Pausini".

PUEDE INTERESARTE Shakira revela el motivo por el que escogió Madrid para su residencia europea

La colaboración sorpresa entre Shakira y Laura Pausini

Tras una enorme ovación, la italiana acudía al grandísimo escenario para reunirse con Shakira y con su equipo. "Vengo como fan, desde siempre lo soy. Y tú sabes bien que te hice un homenaje en mi último disco y fue difícil escoger la canción", explicaba la italiana ya que su último álbum ha consistido en un recopilatorio en el que homenajea a varios artistas, entre ellos a la propia Shakira.

Justo después, las dos artistas comenzaron a entonar los primeros acordes de 'Antología', momento en el que el público se sumó con un cálido aplauso. Tras terminar la actuación sorpresa, Laura Pausini dejaba constancia de su admiración a su compañera: "He recordado que cuando hemos empezado las dos a cantar estuvimos en varias radios, televisión juntas...Y yo decía 'esta Shakira' y te admiraba ya desde el principio. Eres una mujerona, yo te admiro mucho".

Por su parte, Shakira le devolvía los elogios a su compañera: "Y qué suerte que la vida nos junte en una canción".

"Espero que no me regañes. El disco, la gira es 'Las mujeres ya no lloran', pero hoy hay una mujer que llora de felicidad y soy yo", terminaba confesando Laura Pausini ante los más de 50.000 asistentes que acudieron al tercer concierto de la colombiana en su residencia en Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las lobas escogidas por Shakira en sus tres primeras noches en Madrid

Sin lugar a dudas, la cantante está siendo la auténtica protagonista de estos últimos días en Madrid. Además del estadio ubicado en el recinto Iberdrola Music, la cantante está impactando y asombrando a sus seguidores con otras sorpresas como las 'lobas' escogidas que le acompañan en cada concierto.

Cada noche, la artista colombiana invita a varios rostros conocidos que sorprenden acompañándola y haciendo de guardaespaldas en su camino hacia el escenario.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En estas tres fechas que se han celebrado, algunas de estas famosas han sido personalidades como la cantante Chanel, la actriz Paula Echevarría, su hija Daniella Bustamante o las influencers Lola Lolita o Marta Díaz.

De esta forma, Shakira da voz y presencia a distintas mujeres famosas que caminan junto a ella. Un momento icónico que recuerda a la famosa casita de Bad Bunny en la que invitaba a amigos suyos, conocidos o rostros famosos a nivel internacional.