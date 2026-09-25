Tony Canal interpretó al Padre Froilán Cardeñosa en la popular serie 'Cuéntame cómo pasó'

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El mundo del cine y la televisión despiden al actor Tony Canal, fallecido a los 90 años, según ha informado el Sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid. El intérprete catalán había participado en numerosas series de televisión, como 'Brigada Central', 'Géminis', aunque sin duda su papel más popular fue en la serie 'Cuéntame cómo pasó', en la que encarnó al Padre Froilán Cardeñosa, durante 14 años.

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El Sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid ha publicado un cariñoso mensaje de despedida al "actor multidisciplinar de teatro, cine, televisión y doblaje con más de 60 años de trayectoria".

Tony Canal nació en Cataluña, en 1936, donde estudió arte dramático en el Instituto del Teatro de Barcelona y en la Escuela de Arte Dramático de Adrián Gual. En los años 60 se trasladó a Madrid, donde ha vivido y trabajado en espectáculos musicales, obras de teatros de los diferentes géneros, desde la comedia, drama, clásico.

El actor, con una larga trayectoria en el cine, ha participado en más de 30 películas, entre ellas Valeria y La Caja 507. También ha puesto voz a producciones cinematográficas de Disney, como 'Winnie the Pooh' , 'El libro de la Selva', entre otras.