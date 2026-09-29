Los Ad Social Media Awards, premios de referencia de la publicidad en Social Media en España, han desvelado a sus nominados

Los ganadores se darán a conocer en la gala de entrega programada para el jueves 8 de octubre en el Espacio Lírico de Madrid

Compartir







MadridLa organización de los Ad Social Media Awards ha dado a conocer la shortlist con los proyectos que aspiran a alzarse con uno de sus galardones. Estos premios, promovidos por Adsocy, han logrado un éxito sobresaliente en su tercera convocatoria, con 133 casos inscritos.

Un jurado de expertos que representa ecosistema completo de la industria: desde la dirección creativa y estratégica hasta la gestión de marca, los medios y la academia, ha sido el responsable de evaluar todas las candidaturas, y solo 71 campañas publicitarias han alcanzado la fase final, que será sometida a una última votación presencial el próximo 29 de septiembre.

La gala de entrega, el próximo 8 de octubre

De esta deliberación saldrán los ganadores, que se darán a conocer en la gala de entrega programada para el jueves 8 de octubre en el Espacio Lírico (C. de Atocha, 18, Centro, 28012 Madrid).

La alta participación, superior a la de ediciones anteriores, evidencia el interés y la importancia que estos premios han generado en el sector, congregando a agencias creativas y de medios, anunciantes, periodistas y creadores de contenido, quienes han presentado sus proyectos más destacados para competir en las diez categorías disponibles.

Las categorías de premios

Ad Social Media Awards 2026 cuentan con 12 categorías en su tercera edición distribuidas en 4 bloques:

Estrategia

Mejor estrategia de social media

Mejor uso estratégico de Social Commerce / Retail Media

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Contenido

Mejor uso de formato corto

Mejor contenido de marca

Mejor estrategia de marketing de influencia y/o prescripción

Mejor uso del Real Time

Eficacia

Mejor gestión de comunidad

Campaña más eficaz en social media

Special Awards:

Mejor creador de contenido

Talento referente en social media

Mejor anunciante del año

Mejor agencia del año

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El jurado

Para elegir a los ganadores de cada categoría, los Ad Social Media Awards cuentan con un jurado formado por profesionales de distintas áreas del sector de la comunicación, con reconocido prestigio, experiencia y trayectoria en sus respectivos ámbitos.

Antonio Gallo - CEO de Adsocy , presidente del jurado

- CEO de , presidente del jurado Ana de la Gándara - Directora de Proyectos, Relevancia Cultural en WPP Media

- Directora de Proyectos, Relevancia Cultural en Ana Robledo - Directora de Marketing y Comunicación en Grupo Pikolin

- Directora de Marketing y Comunicación en Beatriz Navarro - CMO de Renault y Presidenta de AMKT

- CMO de y Presidenta de Borja Cameron - Director de Marketing en Alsea

- Director de Marketing en Cristina Barranco - Managing Director en OMD España

- Managing Director en Elena Cabrero - Chief Brand Officer en Moeve

- Chief Brand Officer en Gemma Serra - Head of Consumer Care y Social Media en Nestlé España

- Head of Consumer Care y Social Media en Germán de Sancho - Media Lead en L'Oréal

- Media Lead en Itziar Oltra - Doctora en Marketing

- Doctora en Marketing Javier Nogal - Responsable de Publicidad en Grupo Social ONCE

- Responsable de Publicidad en Jose Cabanas - CMO en Hijos de Rivera

- CMO en Juana Manso - Directiva de Marketing y comunicación

- Directiva de Marketing y comunicación Lina Calzado - VP, Revenue Transformation & Enablement en Condé Nast

- VP, Revenue Transformation & Enablement en Manuel Castro - Director General de Negocio Digital en Prisa Media

- Director General de Negocio Digital en Manuel de la Fuente - Director de Negociación Estratégica en Havas Media Network

- Director de Negociación Estratégica en Paco Mendoza - CEO de Publicis España

- CEO de Sandra Ugena - Managing Director en iProspect Spain

- Managing Director en Sergio García - Director de Estrategia en PS21

- Director de Estrategia en Sergio Vicente - Director de Comunicación y Marca en Leroy Merlin

Sobre los Ad Social Media Awards

Los Ad Social Media Awards son los premios de referencia de la publicidad en Social Media en España. Promovidos por Adsocy, nacen con la misión de poner el foco en lo mejor de Social Media y poder premiar la excelencia de agencias, anunciantes, medios y creadores de contenido que utilizan social media como palanca estratégica de comunicación.

Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, la III edición continúa con la misión de visibilizar y celebrar el talento que define el presente —y el futuro— de la publicidad digital. En su tercera edición cuentan con 12 categorías, y los premios se entregarán en una gala presencial el 8 de octubre de 2026 en el Espacio Lírico en Madrid.