Los Ad Social Media Awards, premios de referencia de la publicidad en Social Media en España, han desvelado a sus nominados
Los ganadores se darán a conocer en la gala de entrega programada para el jueves 8 de octubre en el Espacio Lírico de Madrid
MadridLa organización de los Ad Social Media Awards ha dado a conocer la shortlist con los proyectos que aspiran a alzarse con uno de sus galardones. Estos premios, promovidos por Adsocy, han logrado un éxito sobresaliente en su tercera convocatoria, con 133 casos inscritos.
Un jurado de expertos que representa ecosistema completo de la industria: desde la dirección creativa y estratégica hasta la gestión de marca, los medios y la academia, ha sido el responsable de evaluar todas las candidaturas, y solo 71 campañas publicitarias han alcanzado la fase final, que será sometida a una última votación presencial el próximo 29 de septiembre.
La gala de entrega, el próximo 8 de octubre
De esta deliberación saldrán los ganadores, que se darán a conocer en la gala de entrega programada para el jueves 8 de octubre en el Espacio Lírico (C. de Atocha, 18, Centro, 28012 Madrid).
La alta participación, superior a la de ediciones anteriores, evidencia el interés y la importancia que estos premios han generado en el sector, congregando a agencias creativas y de medios, anunciantes, periodistas y creadores de contenido, quienes han presentado sus proyectos más destacados para competir en las diez categorías disponibles.
Las categorías de premios
Ad Social Media Awards 2026 cuentan con 12 categorías en su tercera edición distribuidas en 4 bloques:
Estrategia
- Mejor estrategia de social media
- Mejor uso estratégico de Social Commerce / Retail Media
Contenido
- Mejor uso de formato corto
- Mejor contenido de marca
- Mejor estrategia de marketing de influencia y/o prescripción
- Mejor uso del Real Time
Eficacia
- Mejor gestión de comunidad
- Campaña más eficaz en social media
Special Awards:
- Mejor creador de contenido
- Talento referente en social media
- Mejor anunciante del año
- Mejor agencia del año
El jurado
Para elegir a los ganadores de cada categoría, los Ad Social Media Awards cuentan con un jurado formado por profesionales de distintas áreas del sector de la comunicación, con reconocido prestigio, experiencia y trayectoria en sus respectivos ámbitos.
- Antonio Gallo - CEO de Adsocy, presidente del jurado
- Ana de la Gándara - Directora de Proyectos, Relevancia Cultural en WPP Media
- Ana Robledo - Directora de Marketing y Comunicación en Grupo Pikolin
- Beatriz Navarro - CMO de Renault y Presidenta de AMKT
- Borja Cameron - Director de Marketing en Alsea
- Cristina Barranco - Managing Director en OMD España
- Elena Cabrero - Chief Brand Officer en Moeve
- Gemma Serra - Head of Consumer Care y Social Media en Nestlé España
- Germán de Sancho - Media Lead en L'Oréal
- Itziar Oltra - Doctora en Marketing
- Javier Nogal - Responsable de Publicidad en Grupo Social ONCE
- Jose Cabanas - CMO en Hijos de Rivera
- Juana Manso - Directiva de Marketing y comunicación
- Lina Calzado - VP, Revenue Transformation & Enablement en Condé Nast
- Manuel Castro - Director General de Negocio Digital en Prisa Media
- Manuel de la Fuente - Director de Negociación Estratégica en Havas Media Network
- Paco Mendoza - CEO de Publicis España
- Sandra Ugena - Managing Director en iProspect Spain
- Sergio García - Director de Estrategia en PS21
- Sergio Vicente - Director de Comunicación y Marca en Leroy Merlin
Sobre los Ad Social Media Awards
Los Ad Social Media Awards son los premios de referencia de la publicidad en Social Media en España. Promovidos por Adsocy, nacen con la misión de poner el foco en lo mejor de Social Media y poder premiar la excelencia de agencias, anunciantes, medios y creadores de contenido que utilizan social media como palanca estratégica de comunicación.
Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, la III edición continúa con la misión de visibilizar y celebrar el talento que define el presente —y el futuro— de la publicidad digital. En su tercera edición cuentan con 12 categorías, y los premios se entregarán en una gala presencial el 8 de octubre de 2026 en el Espacio Lírico en Madrid.