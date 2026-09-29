La actriz fue encontrada sin vida el pasado 16 de agosto en un apartamento de Greenville, en Carolina del Sur

La actriz Hayden Panettiere murió tras consumir una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo

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Wladimir Klitschko, exnovio de Hayden Panettiere y padre de su única hija, Kaya, ha acudido a los tribunales para solicitar la custodia temporal de los bienes de la actriz en nombre de la menor y proteger así la herencia que le corresponde tras su muerte.

La petición fue presentada el pasado 24 de septiembre ante un tribunal de Los Ángeles y, según ha adelantado 'TMZ' y ha confirmado 'Page Six', Klitschko busca que pueda representar legalmente a su hija durante el proceso de administración del patrimonio de su madre.

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La petición llega poco más de un mes después del fallecimiento de Panettiere, que murió el pasado 16 de agosto a los 36 años. Kaya, de 11 años, es la única heredera del patrimonio de la actriz, que falleció sin dejar testamento. Entre los bienes que podrían pasar a manos de la menor se encuentra incluso el apartamento que Panettiere tenía en West Hollywood.

La niña ya estaba bajo la custodia de Klitschko desde 2018, cuando Panettiere y el exboxeador pusieron fin a su relación y la actriz cedió la custodia de su hija al padre. Lo que pretende ahora es obtener autoridad legal para actuar en nombre de Kaya y proteger los bienes que su madre le ha dejado.

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En los documentos, su petición califica la medida de "urgente y esencial" ante el riesgo de que parte del patrimonio pueda perderse, resultar dañado o desaparecer antes de que exista un representante permanente de la herencia.

La preocupación de Wladimir Klitschko por las pertenencias de Hayden Panettiere

Uno de los principales motivos expuestos por Klitschko tiene que ver con las pertenencias que Hayden dejó tras su muerte. Según los documentos obtenidos por el portal estadounidense, agentes federales accedieron a la vivienda de la actriz como parte de la investigación sobre su fallecimiento y retiraron algunos de sus bienes. El padre de Kaya quiere contar con representación legal para poder reclamar esas propiedades cuando dejen de ser necesarias para los investigadores.

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En la documentación también se asegura que Hayden había contratado antes de morir un servicio de seguridad para proteger su vivienda y sus pertenencias debido a una "preocupación documentada" por el supuesto acceso no autorizado de una persona a su propiedad.

Tras su muerte se cambiaron las cerraduras y se trasladaron a almacenes algunas de sus prendas y accesorios de diseñador utilizados en algunas de sus apariciones públicas.

Klitschko habría expresado además su temor a que esa persona pueda continuar intentando apropiarse de bienes pertenecientes a la herencia. "Dada la gran repercusión pública del patrimonio de Hayden", sostiene la petición, sería necesario nombrar cuanto antes a un representante que pueda proteger la vivienda y las pertenencias de la actriz.

Kaya, heredera de todo el patrimonio

La situación actual es crucial porque Hayden Panettiere murió sin testamento. De acuerdo con la petición presentada por Klitschko, Kaya tiene derecho a la totalidad de los bienes sometidos al proceso sucesorio en California. Al ser menor de edad y residir fuera de California, necesita que un adulto pueda ejercer determinadas acciones legales en su nombre.

Panettiere y Klitschko fueron pareja durante años. Tuvieron a Kaya en diciembre de 2014 y llegaron a comprometerse en 2013, antes de poner fin definitivamente a su relación en 2018. Desde entonces, la niña ha vivido principalmente con su padre.

La próxima decisión corresponderá ahora al tribunal de Los Ángeles, que deberá determinar si concede esa tutela temporal y quién podrá representar los intereses económicos de Kaya mientras avanza el proceso sucesorio de Panettiere.

La muerte de Hayden Panettiere

La solicitud judicial se produce mientras continúa la investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la actriz. Panettiere fue encontrada inconsciente el 16 de agosto en un apartamento de Greenville, en Carolina del Sur.

Los servicios de emergencia intentaron reanimarla durante más de 40 minutos, incluyendo maniobras de reanimación y la administración de Narcan, pero finalmente fue declarada muerta a los 36 años. La autopsia no encontró traumatismos que pudieran explicar el fallecimiento.

El informe del forense del condado de Greenville determinó después que la actriz murió por los efectos de fentanilo, alprazolam, metocarbamol y quetiapina, y estableció que se trató de una muerte accidental. Panettiere había pasado además por rehabilitación pocas semanas antes de morir.

La investigación policial continúa abierta. De hecho, la representante de la familia, Kasey Kitchen, señaló tras conocerse el informe forense que "la investigación sigue en curso y el caso es complejo".