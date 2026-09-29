Gonzalo Barquilla 29 SEP 2026 - 12:56h.

Christa Pike será ejecutada en Tennessee por matar a una compañera con 18 años: su defensa alega abusos y problemas mentales

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Christa Pike, una mujer estadunidense que asesinó a una compañera de clase cuando tenía 18 años, será ejecutada este miércoles en Tennessee, donde permanece en el corredor de la muerte desde 1996. Pike, que ahora tiene 50 años, fue condenada por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años, una compañera del programa Knoxville Job Corps a la que, según la Fiscalía, consideraba una rival sentimental. El caso conmocionó a la ciudad por la brutalidad del crimen y porque un símbolo satánico fue grabado en el cuerpo de la víctima.

La ejecución, prevista para este miércoles 30 de septiembre, supondría la primera de una mujer en Tennessee en más de 200 años, informan fuentes como 'ABC News'. Pike no niega su responsabilidad en el asesinato, pero sus abogados sostienen que la pena de muerte no resulta adecuada para un crimen cometido cuando era una adolescente que sufría problemas de salud mental no tratados y había sufrido abusos sexuales y negligencia durante su infancia.

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El gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó este lunes concederle el indulto, mientras su defensa ha pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos que suspenda la ejecución.

Una infancia marcada por los abusos y una condena que mantiene desde 1996

Los abogados de Pike argumentan que durante el juicio no se trasladó al jurado información relevante sobre su pasado ni se planteó que su edad debía tenerse en cuenta al determinar la pena. El defensor público federal adjunto Stephen Ferrell explicó que Pike sufrió abusos sexuales desde muy pequeña y que fue violada a los 11 y a los 17 años. Posteriormente fue diagnosticada de trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático.

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Pike declaró a la Policía que inicialmente solo pretendía enfrentarse a Slemmer, pero que terminó matándola durante un ataque de ira. En su petición de clemencia, sus abogados sostuvieron que los problemas de salud mental que no habían sido tratados y los abusos sufridos durante su infancia afectaron a su capacidad para controlar sus actos. "Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos. Y aún más aceptar cuántas vidas afecté", afirmó Pike en un comunicado incluido en su solicitud de indulto. En una grabación de audio compartida por su equipo legal con 'The New York Times', Pike también se refirió a la ejecución prevista para este miércoles: "Recorro esta ejecución todos los días en mi corazón". "Pase lo que pase el 30 de septiembre, este ya no será mi infierno", señaló.

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Stephen Ferrell ha señalado que actualmente existe un mayor conocimiento sobre el desarrollo cerebral de los adolescentes y ha defendido que el caso de Pike es excepcional. Su entonces novio, Tadaryl Shipp, participó en el ataque contra Slemmer y tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos. Fue condenado por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato, aunque recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al ser menor de edad. El año pasado se le denegó la libertad condicional. Una tercera persona adolescente admitió haber participado como cómplice y recibió libertad condicional.

La madre de Colleen Slemmer quiere que se cumpla la ejecución

La madre de la víctima, May Martinez, ha expresado su deseo de que la ejecución se lleve a cabo después de décadas esperando que se cumpla la sentencia contra Pike. En declaraciones recogidas por medios locales, recordó a su hija como una joven tranquila, aficionada a la informática, al patinaje y al voluntariado en las Olimpiadas Especiales. Slemmer quería dedicarse profesionalmente a la informática. Habría cumplido 51 años recientemente.

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Martínez ha explicado que habló con su hija por teléfono la noche del asesinato, aunque la llamada se cortaba debido a la mala cobertura. Cuando intentó devolverle la llamada, Slemmer ya había abandonado el centro. La Fiscalía sostuvo que Pike la apuñaló con un cúter y la golpeó con un fragmento de asfalto. Mientras, Shipp reconoció haber grabado un pentagrama, un símbolo asociado al satanismo, en el cuerpo de Slemmer.

Las ejecuciones de mujeres son poco habituales en Estados Unidos. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, desde 1976 han sido ejecutadas 18 mujeres, aproximadamente el 1% del total de ejecuciones en el país. Si se cumple la sentencia, Pike se convertirá en la primera mujer ejecutada por Tennessee en unos dos siglos.