Rod Stewart anuncia su última gran gira a los 81: “Digo adiós a la carretera”

Redacción Uppers 29 SEP 2026 - 11:32h.

The Final Encore recorrerá Irlanda, Reino Unido y varios países europeos entre abril y julio, pero no pasará por España

Rod Stewart, el rockero octogenario que se mantiene en forma gracias a una rutina especial

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A sus 81 años, Rod Stewart ha decidido que su vida sobre los escenarios llegue a su capítulo final. El legendario cantante británico ha anunciado que 2027 será el año de su última gira de gran formato, una despedida que llevará por nombre The Final Encore y que recorrerá Irlanda, Reino Unido y varios países europeos entre abril y julio. España, esta vez, se queda fuera del itinerario.

La noticia llega después de un verano especialmente complicado para el artista, que a sus 81 años ha tenido que cancelar y aplazar varios conciertos por distintos problemas de salud. Stewart, sin embargo, ha querido dejar claro que una cosa es abandonar las grandes giras y otra muy distinta retirarse de la música.

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El anuncio llegó a través de sus redes sociales, con un breve vídeo en el que el cantante de 'Maggie May' se dirigió directamente a sus seguidores: "Señoras y señores, tras mucha reflexión y tristeza, debo anunciar que el año que viene será mi última gira, la última de mi vida. No me retiro, pero esta será mi última gira de rock and roll. Así que quiero agradecerles todo lo que me han dado y espero haberles devuelto algo. ¡Así que vengan a verme en la gira! ¡Va a ser genial!".

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Junto al vídeo publicó además un mensaje más extenso. “Mis queridos amigos, ha llegado el momento de decir adiós a la vida en la carretera”, escribió. Después de más de seis décadas, The Final Encore será “definitivamente” su última gira y recordó que lleva cantando la música que ama desde los 19 años. También dio las gracias a su público por haber hecho posible “esta vida extraordinaria” y le pidió que le acompañara una vez más para despedirse “con la música y un espectáculo increíble”.

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En cualquier caso, el rubio rockero deja abierta la puerta a futuros proyectos más íntimos, como los que ya emprendió en el pasado relacionados con los estándares del cancionero estadounidense, o incluso a formatos especiales como las residencias.

Un año marcado por los problemas de salud

La decisión se produce después de unos meses en los que el calendario de Stewart se vio seriamente alterado por su salud. En mayo tuvo que cancelar dos conciertos de su residencia de Las Vegas debido a una infección sinusal que él mismo describió posteriormente como muy fuerte. Poco después llegó otro episodio preocupante. El 12 de junio canceló a última hora su concierto en Chula Vista, California, alegando una infección respiratoria aguda que había derivado en laringitis.

Días más tarde, durante un concierto en Utah, el cantante tuvo que hacer una pausa para recibir oxígeno entre bastidores. El concierto se celebraba a una altitud considerable y Stewart había sufrido dificultades respiratorias durante la actuación. La situación se produjo después de varias cancelaciones y aplazamientos, entre ellos los conciertos de Red Rocks, en Colorado, que fueron trasladados a septiembre de 2027.

Pero el episodio más relevante llegó en agosto. Tras aplazar un concierto en Cincinnati y cancelar otro en Cleveland, Stewart se sometió a un procedimiento coronario para colocarle un stent. Su representante lo describió como una intervención rutinaria y comunicó que los médicos estaban satisfechos con su recuperación. Aun así, le recomendaron cuatro semanas de reposo para recuperar plenamente la forma física, lo que obligó a cancelar el resto de las fechas norteamericanas previstas para 2026, incluida una residencia de seis noches en Las Vegas. Todo ello ayuda a entender el contexto en el que llega ahora The Final Encore.

21 conciertos entre abril y junio

La gira arrancará el 23 de abril de 2027 en el 3Arena de Dublín y concluirá el 24 de julio en el ZAG Arena de Hannover, en Alemania. Serán 21 conciertos en total por Irlanda, Reino Unido y Europa continental. Howard Jones acompañará a Stewart en las seis primeras actuaciones, correspondientes a Irlanda y Reino Unido.

Estas son todas las fechas anunciadas:

Abril

23 de abril — Dublín, Irlanda — 3Arena

27 de abril — Belfast, Reino Unido — SSE Arena

29 de abril — Glasgow, Reino Unido — OVO Hydro

Mayo

4 de mayo — Birmingham, Reino Unido — Utilita Arena

6 de mayo — Manchester, Reino Unido — Co-op Live

11 de mayo — Londres, Reino Unido — The O2

28 de mayo — Ámsterdam, Países Bajos — Ziggo Dome

29 de mayo — Amberes, Bélgica — AFAS Dome

Junio

1 de junio — Berlín, Alemania — Uber Arena

3 de junio — Düsseldorf, Alemania — PSD Bank Dome

6 de junio — Copenhague, Dinamarca — Royal Arena

9 de junio — Helsinki, Finlandia — Veikkaus Arena

11 de junio — Rättvik, Suecia — Dalhalla

13 de junio — Trondheim, Noruega — Sverresborg

15 de junio — Bergen, Noruega — Plenen

18 de junio — Budapest, Hungría — Sportsarena

20 de junio — Múnich, Alemania — Olympiahalle

22 de junio — Pula, Croacia — Pula Arena

24 de junio — Praga, República Checa — O2 Arena

Julio

20 de julio — Cracovia, Polonia — Tauron Arena

24 de julio — Hannover, Alemania — ZAG Arena. (Listas oficiales)

La ausencia española es especialmente llamativa para los seguidores del cantante en nuestro país. No hay ninguna fecha anunciada en España, ni Madrid, ni Barcelona, ni ninguna otra ciudad española figuran en el recorrido publicado.

Aunque The Final Encore termina oficialmente en Hannover el 24 de julio, Stewart tiene ya anunciadas algunas actuaciones en EEUU para 2027. Entre ellas figuran conciertos en Savannah, Biloxi y Hollywood, Florida, en marzo, además de dos actuaciones en Red Rocks, Colorado, los días 2 y 3 de septiembre, que habían sido aplazadas desde junio de 2026.