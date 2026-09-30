Muere a los 84 años Verónica Luján, la actriz de 'Carola de día, Carola de noche'

Sus amigos y allegados destacan que "era una persona maravillosa y muy cercana"

Muere el cineasta Gonzalo Suárez a los 92 años

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Nacida en Barcelona en 1942, Verónica Luján debutó en películas como 'Carola de día, Carola de noche' y el programa 'Estudio 1' de Televisión Española.

La Academia de Cine y la Unión de Actores y Actrices han informado de su muerte a través de una publicación de redes sociales en la que han trasladado su cariño a la familia, amistades y compañeros. "Descansa en paz", han escrito en su perfil de X.

A lo largo de su trayectoria profesional en cine y televisión, la actriz participó también en otras películas como 'No desearás al vecino del quinto' y en las producciones 'Algo amargo en la boca', 'Frontera al sur' y la serie 'Los gozos y las sombras'.

"Me entero de que ha fallecido Verónica Luján, actriz que fue gran amiga mía y que nos ha dejado muy repentinamente ayer. Fuimos íntimas amigas y, aparte, compañeras de Teatro en la función "Fiesta en casa de sol para celebrar la llegada de la primavera" cuando éramos muy jóvenes. Siento mucho su fallecimiento, era una persona maravillosa y muy cercana. Mi pésame a su prima, Jenny Llada, y a toda su familia. Besos al cielo y siempre en el recuerdo." ha escrito en una publicación de Instagram la actriz Josele Román.