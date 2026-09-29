Muere Dennis Haskins, el actor que dio vida al director Belding en 'Salvados por la Campana', a los 75 años

Celia Molina 29 SEP 2026 - 10:43h.

El actor, que padecía Parkinson desde hacía ocho años, dio vida al director Belding en la famosa sitcom de los años noventa

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El representante del actor Denis Haskins, recordado mundialmente por su papel del director Belding en la mítica serie de los años noventa ‘Salvados por la Campana’, ha comunicado su muerte a los 75 años de edad.

“Es una pérdida trágica. Todo el mundo quería al señor Belding y, los que llegamos a conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona y quería, y me refiero a que adoraba de verdad, a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara. Fue mi cliente y un querido amigo durante más de 20 años y lo echaré muchísimo de menos. Tengo el corazón destrozado”, ha dicho en un comunicado, sin revelar las causas exactas del fallecimiento.

'Saved by the Bell' (Salvados por la Campana) se estrenó en 1989 y seguía las andanzas del guapo y popular Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar) y su grupo de amigos en el ficticio instituto Bayside High School de California. Dennis Haskins interpretó al director de dicho centro, que tenía que lidiar con las gamberradas constantes de sus alumnos, a los que, en el fondo, quería profundamente.

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Dennis padecía Parkinson, pero nunca lo hizo público

La serie, en la que también participaban Dustin Diamond, Tiffani Amber Thiessen, Mario López, Elizabeth Berkley y Lark Voorhies (o Screech, Kelly, Slater, Jessie y Lisa) se emitió durante cuatro temporadas hasta 1993. Una vez finalizada, Haskins retomó su papel del director Belding en *Saved by the Bell: The New Class*, que se emitió entre 1993 y el año 2000.

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el 'Dimples Karaoke Bar' rindió homenaje a Haskins, quien se había convertido en un habitual de este local de Burbank, California, desvelando la enfermedad que padecía:

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"Yo le acompañé en su última etapa de vida"

"Dennis era un habitual de Dimples. Mucha gente pensaba que era el dueño, pero no era así. Simplemente le encantaba el local y su gente. Disfrutaba cantando para el público, conociendo a la gente y haciéndose selfies con sus fans. La mayoría lo conocía como el Sr. Belding de ‘Saved by the Bell’, pero para nosotros era mucho más que eso”, dice su comunicado.

“Hace unos ocho años, enfermó. No había hablado de su lucha contra el Parkinson, entre otros problemas de salud, porque no quería llamar la atención. No quería tener que contárselo a la gente. Solía decir: "¿Qué voy a decir siquiera?". Así que respeté sus deseos y guardé silencio y le ayudé a recorrer su camino hacia la siguiente etapa de su vida”, ha dicho el dueño del bar sobre el estado de salud del actor.

“A última hora de la noche de ayer, ese viaje llegó a su fin para él. Ahora descansa en paz y probablemente esté entreteniendo a la gente en el cielo. Solo quiero que sepáis que, si intentasteis poneros en contacto con él en los últimos años, yo le leí vuestros mensajes y él os escuchó. Qué vida tan genial y maravillosa tuvo. Descansa en paz, Dennis. Fuiste muy querido y nunca te olvidaremos", concluye su amigo.