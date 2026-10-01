El nuevo disco del artista almeriense versiona canciones de leyendas como Raphael o Serrat

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'Vivir así es morir de amor' de Camilo Sesto y 'Qué sabe nadie' de Raphael son algunos de los éxitos del pop español que David Bisbal ha reinterpretado e inmortalizado en su nuevo disco, 'Eternos'. En el nuevo lanzamiento, que verá la luz este 2 de octubre, el artista almeriense se ha atrevido con algunos de los temas más míticos de Serrat o Julio Iglesias.

Como homenaje a algunos de los grandes artistas de la historia de la industria musical española, David Bisbal se ha alejado de su característico estilo de pop español para, según ha mencionado el propio cantante, acercarse a "la época dorada del pop romántico en castellano de los años 70 y 80".

Por el momento el artista solo ha versionado 10 canciones de diferentes artistas, pero entre risas ha señalado que hay tantas canciones emblemáticas que se podrían "hacer los volúmenes dos, tres y cuatro".

Canciones que forman parte de la historia del pop español

Para los fans de la música española, la mayoría de las canciones del álbum se reconocen con solo escuchar los primeros acordes. Sin embargo, en la fecha de lanzamiento de muchas de ellas ni el propio artista había llegado al mundo. Es el caso de 'Vivir así es morir de amor' de Camilo Sesto que se publicó en 1978, un año antes de que el artista naciese. No obstante, desde el los primeros años de vida son canciones que han estado presentes en la vida de Bisbal y de su familia: "Claro que ha rondado mi vida y sobre todo la vida de mis padres y de mi familia".

En apenas una semana, David Bisbal dará a conocer su nuevo álbum por todo el mundo con una gira que iniciará el día 6 de octubre en Santiago de Chile. Con esta nueva entrega musical, el artista almeriense cada vez está más cerca de hacer realidad una frase que cada vez le repiten más: "Me dicen que yo también seré eterno".