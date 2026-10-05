Un cuaderno de Freddie Mercury con letras escritas a mano, subastado por más de 320.000 euros

Redacción Uppers 05 OCT 2026 - 15:40h.

El cuaderno incluía borradores de letras y apuntes de temas que el cantante de Queen incluiría en su álbum en solitario, 'Mr. Bad Guy'

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A mediados de los 80 Freddie Mercury quiso demostrar que podía hacer música más allá de Queen y dar rienda suelta a sus propias inquietudes. Al contrario de lo que retrata la película 'Bohemian Rhapsody', el único álbum de estudio en solitario de Freddie no provocó la ruptura de la banda ni pretendía destruirla; al contrario, el resto de los integrantes sabían del proyecto e incluso le animaron a hacerlo. 'Mr. Bad Guy' se publicó en 1985 pero tuvo una acogida comercial tan fría que el vocalista tardó muy poco en volver con sus compañeros con energías renovadas, tal y como quedó demostrado en el Live Aid de ese verano.

Si en la época aquel disco fue tildado como un "capricho fallido", hoy es recordado como un fascinante documento histórico, una rareza de culto y el retrato más íntimo, libre y vulnerable de Freddie Mercury. Y quizás por eso un cuaderno con letras de canciones y anotaciones escritas a mano por él mismo durante la grabación de la obra ha alcanzado las 277.000 libras (unos 322.000 euros), el precio más alto en la primera jornada de subastas de artículos relacionados con el rock del portal Propstore.

Una ventana al proceso creativo

El lote formaba parte de la colección del productor alemán Reinhold Mack, quien trabajó con Mercury en aquel disco y en varias obras de Queen. El conjunto incluía letras escritas a mano, recuerdos de estudio y objetos que documentan la relación creativa y de amistad entre ambos. Según los organizadores de la casa Propstore, el cuaderno ofrece una ventana directa al proceso de escritura del artista en una etapa en la que buscaba un sonido propio, alejado del formato de la banda.

Freddie se atrevió a jugar con el eurodisco, el synth-pop y la música de club en una época en la que el entorno del rock tradicional miraba estos géneros con recelo o prejuicio, tal y como había experimentado Queen en sus propias carnes cuando sus incursiones en géneros similares para el álbum 'Hot Space' provocaron el rechazo de buena parte de su audiencia.

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Otras piezas bien vendidas

Si este cuaderno con borradores de letras y apuntes se vendió muy por encima de su precio estimado, el piano de cola Yamaha C3 con el que Freddie compuso 'Crazy Little Thing Called Love' y que también utilizaron The Rolling Stones o Deep Purple en los estudios Musicland de Múnich, que partía como una de las joyas de la puja, se vendió por 81.900 libras (96.260 euros), bastante menos que su precio mínimo estimado de unas 200.000 libras (234.000 euros).

Otro de los objetos triunfadores en la Music Live Auction de Propstore fue guitarra acústica Takamine FP460SC de Noel Gallagher, que este tocó durante la actuación de Oasis en el MTV Unplugged de 1996 y que se vendió por 226.000 libras (266.600 euros). También se despachó la chaqueta militar negra y dorada que Michael Jackson lució en apariciones públicas entre 1994 y 1996, que alcanzó 226.800 libras (266.000 euros), y unas gafas graduadas tintadas de John Lennon, que se vendieron por 126.000 libras (148.000 euros).