El grupo donostiarra dará su salto al cine con un largometraje de ficción que utilizará su repertorio musical como hilo conductor de la historia

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La Oreja de Van Gogh ha anunciado este lunes, 5 de octubre, su salto al cine. Después de recuperar a Amaia Montero como vocalista y de regresar a los escenarios con una gira que ha vuelto a reunir a sus fans, el grupo donostiarra ha comunicado ahora un proyecto que lleva sus canciones a la gran pantalla.

La banda tendrá su propia película musical, 'Puedes contar conmigo', un largometraje de ficción que utilizará su repertorio como hilo conductor de la historia. El proyecto acaba de hacerse público, pero ya se encuentra en una fase avanzada de desarrollo y escritura de guion.

Detrás de la película estarán el director y guionista Fernando González Molina y el guionista Miguel López Martínez, mientras que la producción correrá a cargo de Beltrán Gortázar, Domingo Corral y Gonzalo Salazar-Simpson. La propia Oreja de Van Gogh tendrá además un papel en el proyecto como productora ejecutiva.

"Muy ilusionados de anunciar y compartir las primeras imágenes de trabajo de 'Puedes Contar Conmigo', la nueva película romántica musical creada y dirigida por Fernando González Molina, en donde las canciones de La Oreja De Van Gogh inspiran una ambiciosa historia de ficción, que busca convertirse en un evento cinematográfico global", han explicado.

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No será un biopic sobre la historia de la banda ni una película protagonizada por sus integrantes interpretándose a sí mismos. La intención es construir una ficción nueva alrededor de las canciones que han acompañado a millones de personas durante las últimas décadas. El repertorio del grupo será el motor musical de la historia.

Eso sí, la elección del título no ha pasado desapercibida. 'Puedes contar conmigo' es una de las canciones más conocidas de LOVG y forma parte del álbum 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida', publicado en 2003. El tema se convirtió en uno de los grandes clásicos de la banda y ahora da nombre a un proyecto que pretende llevar ese universo musical a un formato nuevo para el grupo.

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Fernando González Molina al frente del proyecto

La película estará dirigida por Fernando González Molina, uno de los cineastas españoles que más ha trabajado el género romántico. El director está detrás de películas como 'Tres metros sobre el cielo', 'Tengo ganas de ti' y 'Palmeras en la nieve', además de la adaptación cinematográfica de la trilogía del Baztán de Dolores Redondo.

En los últimos años también ha dirigido proyectos alejados del romance, como 'Mi querida señorita' y 'Cronos'. Ahora afronta un reto diferente: convertir un repertorio musical ya conocido por millones de personas en una historia cinematográfica.

González Molina será también uno de los responsables del guion, que escribe junto a Miguel López Martínez.