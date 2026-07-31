Candela Hornero Madrid, 31 JUL 2026 - 11:31h.

La banda rompe su silencio por primera vez desde el regreso de Amaia Montero, aclara cómo se produjo la salida de Leire Martínez

El inesperado beso entre Amaia Montero y Xabi San Martín en pleno concierto que se ha viralizado en redes: "Qué fuerte"

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La Oreja de Van Gogh anunciaba en octubre del año pasado la marcha de Leire Martínez y, poco después, el regreso de Amaia Montero, casi dos décadas después de su salida del grupo. El pasado 9 de mayo, la banda dio el pistoletazo de salida a su nueva etapa con el inicio de la gira Tantas Cosas que Contar Tour 2026 en Bilbao.

Hasta ahora, el grupo —integrado por Amaia Montero, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde— no había concedido ninguna entrevista desde que se produjo el relevo en la voz de la formación. Ha sido en una conversación con El Diario Vasco donde han hablado por primera vez sobre la salida de Leire Martínez, el regreso de Amaia y cómo se gestó el reencuentro.

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Según relata el diario vasco, Amaia Montero acudió a la entrevista feliz, tranquila y sin ningún problema por hablar. La cantante reconoce que afronta esta nueva etapa desde una perspectiva muy distinta tras los años difíciles que ha atravesado. "Estoy preparada. Cuando vienes del infierno, como vengo yo, de la enfermedad y de años muy duros, aprendes a relativizar y sabes qué es lo importante. Los rumores y las polémicas me dan igual".

La salida de Leire Martínez

Uno de los principales asuntos que aborda la entrevista es la salida de Leire Martínez. "Aunque a algunos les resulte difícil de creer, todo fue mucho más aburrido y natural de lo que se ha fabulado. La separación de Leire es independiente del regreso de Amaia", dice Xabi San Martín, que insiste en desmontar las especulaciones que han circulado durante meses.

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El músico explica que, una vez se produjo la marcha de la cantante, comenzaron a plantearse qué hacer con el futuro de la banda. "Se dijeron muchas cosas falsas, pero no queríamos alimentar guerras y quizá el tiempo nos ha dado la razón por no entrar en polémicas. En ese tiempo Amaia nos llamaba preocupada para saber cómo estábamos".

Álvaro Fuentes añade que llegaron a plantearse distintas posibilidades, incluso "en broma hacer un holograma de una cantante", hasta que comprendieron que la opción más natural era recuperar a Amaia Montero.

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Sobre Leire Martínez, Haritz Garde asegura que la artista tenía inquietudes diferentes al resto del grupo. "Leire tenía unas ideas distintas. Musicalmente ha publicado un disco diferente a La Oreja y también está enfocada en la televisión y otras actividades que le apetecían. Creo que está muy contenta".

Pese a la separación, mantienen una relación cordial. "Nos hemos cruzado mensajes de cumpleaños y deseos de que todo vaya bien", explica.

Cómo se gestó el regreso de Amaia

Amaia Montero aclara que no participó en la decisión de prescindir de Leire porque no formaba parte del grupo en ese momento. "No tiene nada que ver conmigo, pero me preocupaba que solo estuviera trascendiendo una versión. Se decían barbaridades sobre ellos y yo, que les conozco desde hace más de 30 años, sé que no son como se les estaba caricaturizando. Quería animarles".

La cantante explica que el histórico representante del grupo, Iñigo Argomaniz, estuvo presente durante todo el proceso y que, poco a poco, fue tomando forma la posibilidad del reencuentro. Álvaro reconoce que el factor decisivo fue comprobar que Amaia quería volver.

El primer ensayo juntos confirmó las sensaciones que todos esperaban. "Fue como si no hubiera pasado el tiempo, como si acabásemos de ensayar la víspera, como si hubiésemos estado siempre juntos", recuerda Haritz Garde.

Xabi destaca la evolución de la cantante durante los ensayos. "Hemos visto cómo llegó al principio, desentrenada, y cómo se ha recompuesto hasta volver a la cima. Frente a las historias que circulaban en redes, ella trabajaba".

Amaia describe el proceso como una experiencia positiva. "Me lancé a la piscina sin expectativas, solo para disfrutar. Han sido meses de trabajo muy duro, con obstáculos, pero los hemos superado de una manera mágica. Conservamos las risas y la complicidad de cuando teníamos 20 años, pero con la tranquilidad de rondar ya los 50. Me emociona lo bien que seguimos congeniando".

Un regreso marcado por la emoción

Durante el primer concierto de la gira, Amaia confesó que había vivido "un infierno personal". Ahora explica que quiso compartir con el público el momento vital en el que se encontraba.

"Llevaba tiempo fuera del circuito, estuve muy enferma y lo pasé muy mal, pero me fui curando. Quería volver al mundo desde lo que considero mi casa, y mis compañeros son mi casa. Ha sido mi mejor cura, una terapia para todos".

La cantante admite que sintió nervios al volver a subirse al escenario. "Sabía que había gente esperando mi caída. Yo solo quería volver a disfrutar del escenario y reencontrarme con el público".

Haritz Garde y Xabi San Martín reconocen que aquel primer concierto no fue perfecto. "Hubo fallos por los nervios. Algunas críticas nos fastidiaron porque tenían razón".

Aun así, destacan que el recibimiento del público durante toda la gira está siendo extraordinario. "Hay una nostalgia muy positiva. Vienen quienes nos seguían hace treinta años, muchos acompañados de sus hijos. En algunos conciertos coinciden hasta tres generaciones. Queremos que durante dos horas la gente se olvide de todo y disfrute como si fuera un tratamiento antiestrés", afirma Amaia.

La salida de Pablo Benegas y los planes de futuro

La banda también ha tenido palabras para Pablo Benegas, guitarrista histórico y miembro fundador, que abandonó el grupo a principios de este año. "Seguimos teniendo una relación estupenda y podrá volver cuando quiera. Este es su grupo", asegura Haritz Garde. Amaia añade que el músico "nunca ha dicho que esta etapa haya terminado, solo que necesitaba un descanso".

Además, La Oreja de Van Gogh confirma que ya está componiendo nuevas canciones con la intención de grabar un nuevo disco, lo que supondrá el regreso de Amaia Montero al estudio de grabación. Entre sus planes también figura una gira por América el próximo año y una nueva ronda de festivales en España.

La gira continúa este viernes en Donostia, tras lo que la banda hará un breve descanso antes de retomar los conciertos el 21 de agosto en Santander. Después pasará por Valladolid (27 de agosto), Valencia (4 de septiembre), A Coruña (11 de septiembre), Madrid (22 y 23 de septiembre), Zaragoza (9 de octubre), Las Palmas de Gran Canaria (23 de octubre), Costa Adeje (24 de octubre), Barcelona (6 de noviembre) y Pamplona (20 de noviembre). El broche final llegará de nuevo en Madrid, donde La Oreja de Van Gogh despedirá el Tantas Cosas que Contar Tour 2026 con un último concierto el próximo 30 de diciembre.